Ф’ючерси на Brent 23 листопада під час торгів знизилися до $89,95 за барель, а WTI — до $80,73. За даними Reuters, зростання постачання з Близького Сходу та відновлення роботи лівійського нафтопроводу Sharara переважили побоювання щодо перебоїв у судноплавстві та роботі НПЗ у регіоні.

Лівійська нафта знову надходить до резервуарів у Завії

Голова лівійської National Oil Corporation 23 листопада 2026 року повідомив Reuters, що нафтопровід Sharara відновив роботу. Сира нафта почала надходити до резервуарів об’єкта Akakus у Завії. Фактичного обсягу відновленого прокачування агентство не навело.

За внутрішньоденним зрізом Reuters, Brent втрачала $2,62 за барель, або 2,83%, а WTI — $2,68, або 3,21%. Раніше під час тієї самої сесії Brent опускалася до $88,60 за барель, найнижчого рівня з 27 серпня, а WTI — до $79,95, мінімуму з 26 серпня. Ці показники не є цінами закриття торгів.

У попередньому опитуванні Reuters п’ять аналітиків очікували, що запаси сирої нафти й нафтопродуктів у США за тиждень до 20 листопада зросли приблизно на 900 тис. барелів. Це оцінка до публікації офіційних даних. JPMorgan, зі свого боку, прогнозував ціни на нафтові ф’ючерси у верхній частині діапазону $70–79 за барель у першому півріччі 2027 року, посилаючись на очікуваний профіцит пропозиції.

Міністри країн ОПЕК+ мають провести серію зустрічей 29 листопада, щоб визначити політику видобутку на 2027 рік.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.