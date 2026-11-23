21 листопада 2026 року британська служба морської безпеки UK Maritime Trade Operations (UKMTO) повідомила про два інциденти з танкерами поблизу оманського порту Хасаб на вході до Ормузької протоки. Судна зазнали влучань невстановлених снарядів. Повідомлень про постраждалих немає, однак екологічні наслідки залишаються невідомими. Інциденти відбулися на тлі обмежень судноплавства одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Танкери зазнали уражень за 11 і 17 морських миль від Хасаба, але кількість постраждалих суден остаточно не встановлена

За повідомленням Reuters від 21 листопада, британський центр UKMTO отримав інформацію про влучання невстановленого снаряда в кормову частину танкера, який виходив з Ормузької протоки. Інцидент стався приблизно за 11 морських миль на північ від Хасаба, розташованого на оманському півострові Мусандам.

Згодом UKMTO повідомив про ще один випадок. Невстановлений снаряд влучив у машинне відділення танкера приблизно за 17 морських миль на схід від Хасаба. На момент публікації залишалося незрозумілим, чи йшлося про два різні судна, чи обидва повідомлення стосувалися одного танкера.

За інформацією британської служби, в обох випадках повідомлень про постраждалих не надходило. Водночас можливі наслідки для морського середовища залишалися невстановленими.

Іранські військово-морські сили окремо заявили, що нафтовий танкер загорівся після підриву на морській міні в зоні обмеженого доступу на схід від Ормузької протоки. Reuters наголосив, що не зміг незалежно підтвердити цю заяву або встановити, чи пов’язаний зазначений випадок із повідомленнями UKMTO.

Новим інцидентам передував напад 20 листопада на танкер поблизу Хасаба, внаслідок якого на борту виникла пожежа. Про це також повідомляла британська служба морської безпеки.

Обмеження судноплавства

Reuters зазначає, що Тегеран запровадив обмеження для суден, які намагаються пройти Ормузькою протокою, та здійснював напади на кораблі, які, за твердженням іранської сторони, порушували встановлені правила проходження.

До початку війни з Іраном через Ормузьку протоку проходила майже п’ята частина світових постачань сирої нафти. Таким чином, повідомлення про нові ураження танкерів стосуються маршруту, який має безпосереднє значення для міжнародної торгівлі нафтою.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters