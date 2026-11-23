Британська служба морських торговельних операцій 21 листопада оприлюднила два попередження про влучання в танкери, які виходили з Ормузької протоки. Наступного дня служба повідомила про окремий інцидент за участю танкера та військових сил в Оманській затоці. Обставини з’ясовують.

Про постраждалих у двох інцидентах 21 листопада не повідомляли

У двох попередженнях від 21 листопада 2026 року UKMTO зазначило, що в танкери влучили невстановлені боєприпаси. На час оприлюднення попереджень повідомлень про постраждалих не було, а можливі наслідки для довкілля залишалися непідтвердженими.

У повідомленні №217-26 від 22 листопада служба зазначила, що отримала інформацію про інцидент за участю танкера та військових сил в Оманській затоці. UKMTO не назвало судно, його вантаж або сторону, причетну до інциденту, і не повідомило про наслідки для руху танкерів.

Щодо інцидентів 21 листопада UKMTO рекомендувало суднам дотримуватися обережності та повідомляти про підозрілу активність. Після повідомлення 22 листопада служба закликала враховувати актуальні попередження з морської безпеки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: UK Maritime Trade Operations.