Єменські хусити 22 листопада заявили, що атакували нафтопереробний комплекс Rabigh на узбережжі Червоного моря. Саудівська влада не надала негайного коментаря. На момент публікації Reuters не було даних про пошкодження комплексу або перебої в його роботі.

Заява стосується нафтопереробного комплексу з доступом до морського експорту

Reuters 22 листопада 2026 року повідомило, що хусити заявили про пряме влучання. Агентство не навело відомостей про масштаби можливих пошкоджень, зупинку переробки чи зміни в експортних відвантаженнях.

Petro Rabigh — інтегрований нафтопереробний і нафтохімічний комплекс, який розвивали Saudi Aramco та японська Sumitomo Chemical. Підприємство має доступ до глибоководних експортних потужностей на Червоному морі.

За даними Reuters, упродовж останніх місяців хусити неодноразово заявляли про атаки на саудівську енергетичну інфраструктуру, зокрема на нафтопровід «Схід — Захід» і нафтопереробні підприємства. Саудівська влада не підтвердила атак на НПЗ.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.