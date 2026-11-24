23 листопада 2026 року Eurostat оприлюднив статистику зміни споживчих цін на пальне в Європейському Союзі. У жовтні бензин подешевшав на 3% порівняно з вереснем, хоча в 16 країнах ЄС ціни продовжували зростати. Водночас сукупні ціни на пальне та мастильні матеріали для особистого транспорту були на 29,5% вищими, ніж у жовтні 2025 року. Найбільше місячне здешевлення бензину зафіксовано в Польщі — на 12%.

Зниження середньої ціни бензину в ЄС супроводжувалося значними відмінностями між національними ринками

Відповідно до повідомлення Eurostat від 23 листопада, у жовтні 2026 року гармонізований індекс споживчих цін на пальне та мастильні матеріали для особистого транспорту в ЄС зріс на 29,5% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року.

Для порівняння, у серпні річне зростання становило 23,8%, а у вересні — 31,4%. У 19 країнах ЄС жовтневі річні темпи подорожчання перевищили показники обох попередніх місяців.

Найбільше річне зростання цін зафіксовано в Естонії — 44,1%, Болгарії — 42,8% та Литві — 42,3%. Ще в 11 країнах підвищення перевищило 30%: від 31% у Хорватії до 36,6% у Люксембурзі та Фінляндії.

Найменше річне подорожчання спостерігалося в Угорщині — 11,3%, Ірландії — 21,5% та Польщі — 21,9%.

Бензин: Польща та Німеччина серед лідерів місячного зниження цін

У жовтні порівняно з вереснем середній індекс цін на бензин у ЄС знизився на 3%. Водночас у 16 країнах ціни зростали, а в 10 — зменшувалися. На Мальті ціни залишалися незмінними.

Найбільше місячне подорожчання бензину відбулося у Словенії — на 5,3%, Швеції — на 4,2% та на Кіпрі — на 3,9%.

Найбільше здешевлення зафіксовано в Польщі — на 12%, Іспанії — на 6,1% та Німеччині — на 5,8%.

Для порівняння, у вересні бензин у ЄС подорожчав на 6,7% відносно серпня.

Дизельний сегмент демонстрував іншу динаміку

Середній індекс цін на дизельне пальне в жовтні знизився лише на 0,2% порівняно з попереднім місяцем. У 20 країнах ЄС ціни зросли. Найвищі темпи підвищення зафіксовано в Ірландії — 6,1%, Швеції — 3,1% та Румунії — 3%.

Найбільше зниження цін на дизель спостерігалося в Польщі — на 9%, Німеччині — на 5,1% та Чехії — на 3,6%.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Eurostat.