23 листопада 2026 року в польському офіційному виданні Monitor Polski опубліковано повідомлення міністра енергетики щодо максимальних роздрібних цін на моторне пальне. Державний механізм цінових обмежень охоплює бензин і дизельне пальне, тоді як автомобільний скраплений нафтовий газ LPG не входить до переліку продуктів, для яких встановлено граничні ціни.

Польський механізм адміністративного обмеження цін на пальне не встановлює максимальної роздрібної ціни LPG

Міністр енергетики Польщі 23 листопада 2026 року видав офіційне повідомлення щодо максимальних цін на рідке моторне пальне, яке оприлюднене в Monitor Polski за позицією 1169. Дата офіційного опублікування документа — 23 листопада 2026 року.

Публікація є частиною реалізації польського механізму державного обмеження роздрібних цін на пальне. Відповідно до роз’яснень Міністерства енергетики, встановлені максимальні ціни застосовуються до автомобільних бензинів і дизельного пального.

Які види пального охоплює державне регулювання

У повідомленні Міністерства енергетики від 20 листопада 2026 року, яке встановлювало граничні ціни на період 21–23 листопада, було визначено такі максимальні рівні роздрібних цін:

бензин А-95 — 5,90 злотого/л;

бензин А-98 — 6,55 злотого/л;

дизельне пальне — 7,39 злотого/л.

Ці значення стосуються саме періоду 21–23 листопада та не є показниками нового повідомлення від 23 листопада.

Міністерство пояснює, що максимальна ціна, опублікована в Monitor Polski, починає діяти наступного дня після оприлюднення. Для вихідних і святкових днів передбачено застосування ціни, оголошеної в останній робочий день перед відповідним періодом.

У переліку продуктів, для яких Міністерство енергетики встановлює граничні роздрібні ціни, LPG відсутній. Отже, зазначені обмеження цін на бензин і дизельне пальне не можна автоматично поширювати на автомобільний скраплений газ.

Податкові заходи та фінансування програми

Регулювання здійснюється в межах польської програми CPN — Ceny Paliwa Niżej, спрямованої на зменшення витрат споживачів на моторне пальне. Міністерство енергетики повідомляє, що програма має діяти до 31 грудня 2026 року.

Її основними інструментами визначено зниження ставки ПДВ на охоплені програмою види пального з 23% до 8%, зменшення акцизного навантаження та встановлення максимальних роздрібних цін на бензин і дизельне пальне.

Для фінансування програми передбачено використання надходжень від оподаткування надзвичайних прибутків паливних компаній. За поясненням міністерства, оподаткуванню підлягають саме надзвичайні прибутки, а не всі доходи відповідних підприємств.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Monitor Polski