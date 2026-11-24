Міністр енергетики Польщі 23 листопада оприлюднив нові максимальні ціни на пальне на АЗС. Гранична ціна дизпалива на 24 листопада становить 7,32 злотого за літр із ПДВ. Для бензину 95 встановлено ліміт 5,90 злотого за літр, для бензину 98 — 6,56 злотого за літр.

Гранична ціна дизпалива без ПДВ становить 6,77 злотого за літр

Оголошення міністра енергетики від 23 листопада 2026 року опубліковано в офіційному виданні Monitor Polski за номером 1169. Документ встановлює максимальні ціни продажу на АЗС окремо без ПДВ і з урахуванням податку.

Дизпаливо — 6,77 злотого за літр без ПДВ і 7,32 злотого за літр із ПДВ.

Неетилований бензин 95 — 5,46 злотого за літр без ПДВ і 5,90 злотого за літр із ПДВ.

Неетилований бензин 98 — 6,08 злотого за літр без ПДВ і 6,56 злотого за літр із ПДВ.

Нові ліміти застосовуються з наступного дня після офіційної публікації. Це верхня межа роздрібної ціни, а не середня ціна продажу. Галузевий сервіс CIRE повідомив 23 листопада, що інтервенція на польському паливному ринку передбачена до 31 грудня 2026 року та поєднує цінові ліміти зі зниженням ПДВ із 23% до 8% і зниженим акцизом.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Monitor Polski, CIRE.