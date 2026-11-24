23 листопада 2026 року оглядач Reuters Рон Буссо оприлюднив аналіз розбіжностей між бензиновим і дизельним сегментами світового ринку. На тлі відновлення постачання нафти запаси бензину зростають значно швидше, ніж запаси дизеля. У США маржа виробництва бензину становить близько $20 за барель, тоді як дизельна залишається поблизу $80. У Європі дизельна маржа скоротилася до $60 за барель, але все ще приблизно втричі перевищує середній рівень 2025 року.

Висока прибутковість виробництва дизеля стимулює завантаження НПЗ, одночасно збільшуючи пропозицію бензину

У колонці Reuters від 23 листопада Рон Буссо зазначає, що відновлення нафтових потоків із Близького Сходу сприяло зниженню котирувань Brent більш ніж на 20% від початку листопада. Проте ситуація на ринках окремих нафтопродуктів залишається неоднорідною.

За наведеними в матеріалі даними, європейські ф’ючерсні ціни на дизельне пальне знизилися приблизно на чверть від вересневого максимуму — до $160 за барель. Попри це, вони залишаються майже вдвічі вищими, ніж на початку року.

У США роздрібна ціна дизеля опустилася нижче $6 за галон, а бензину — нижче $4 за галон уперше із серпня, свідчать дані GasBuddy, наведені Reuters.

Запаси бензину відновлюються швидше

За даними, використаними в огляді Reuters, американські запаси бензину збільшилися майже на 6% після досягнення наприкінці вересня найнижчого рівня з 2014 року. Наразі вони перевищують середній показник за п’ять років.

Натомість запаси дистилятів, до яких належать дизельне та пічне пальне, після збільшення майже на 6% від кінця жовтня залишаються приблизно на 15% нижчими за п’ятирічну середню.

Автор пояснює розбіжність тим, що ринок бензину значно менше постраждав від втрати близькосхідних і російських постачань, тоді як дизельний сегмент зіткнувся зі скороченням доступних експортних обсягів.

У 2025 році Близький Схід і росія разом забезпечували понад 2 млн барелів на добу, або майже 30% від 7,4 млн барелів на добу світового морського експорту дизельного пального. У 2026 році середній обсяг морського експорту дизеля становив лише 6,2 млн барелів на добу, попри значне зростання американських постачань.

Маржа бензину повернулася нижче довоєнного рівня

У США маржа виробництва бензину становить приблизно $20 за барель, що нижче рівня перед початком війни з Іраном. Дизельна маржа знизилася з рекордних $118 за барель у середині вересня до приблизно $80, проте залишається вдвічі вищою за довоєнну.

Європейська дизельна маржа скоротилася приблизно з $90 за барель у вересні до $60, залишаючись утричі вищою за середній показник 2025 року.

Американський еталонний крек-спред нафтопереробки, що відображає різницю між вартістю нафтопродуктів і сировини, скоротився з рекордних $72 за барель у вересні до приблизно $41.

За оцінкою Рона Буссо, висока дизельна маржа поки компенсує нафтопереробним підприємствам слабшу прибутковість виробництва бензину. Однак подальше накопичення запасів бензину може посилити тиск на загальну маржу переробки та зрештою змусити підприємства скорочувати завантаження. Автор наголошує, що такий розвиток подій наразі залишається віддаленою перспективою.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuter