23 листопада Reuters повідомило про затримки експорту нафти з російських терміналів Балтійського та Чорного морів через несприятливі погодні умови й атаки українських безпілотників. У першій половині листопада шторми затримали завантаження понад 10 танкерів у балтійських портах. У Новоросійську погодні обмеження призвели до призупинення навантажувальних операцій. Учасники ринку попереджають про ризик нового підвищення ставок морського фрахту.

Затримки танкерів у російських портах можуть знову підвищити транспортні витрати після їхнього нещодавнього зниження

За інформацією Reuters від 23 листопада, експорт нафти з основних російських терміналів у Балтійському та Чорному морях стикається з дедалі більшими затримками. Агентство посилається на трейдерів, учасників формування графіків завантаження та дані морських перевезень.

Шторми порушували роботу головних балтійських нафтових портів понад тиждень. Упродовж першої половини листопада затрималося завантаження понад 10 танкерів, що змусило операторів коригувати експортні графіки.

Додатковими обмеженнями стали тривалі митні перевірки та затримки бункерування суден через несприятливу погоду. Частина танкерів була змушена очікувати виходу з портів у морі.

У Чорному морі зимові шторми призупинили навантаження на головному нафтовому терміналі Новоросійська. Робота порту вже була обмежена через регулярні повідомлення про загрозу атак безпілотників.

За словами двох трейдерів, погодні умови в балтійських портах поліпшилися порівняно з попереднім тижнем, а протягом вихідних значна кількість затриманих суден змогла вийти в рейси. Водночас у Новоросійську шторми тривали.

Ставки перевезення російської нафти Urals із західних портів до Азії вже знизилися з рекордних рівнів початку листопада. Причинами стали падіння світових нафтових котирувань та зменшення вартості танкерних перевезень.

Проте учасники ринку вказують на ризик повторного подорожчання фрахту через накопичення затримок і сезонне скорочення доступного флоту.

У зимові місяці доступність танкерів у Балтійському морі додатково обмежуватиметься льодовими вимогами. Для роботи за таких умов судна повинні мати відповідний льодовий клас, а кількість судновласників, здатних надати такі танкери, обмежена.

Один із трейдерів зазначив, що сезонні затримки в портах узимку зазвичай перевищують літні, тому сукупність нинішніх обмежень не створює передумов для дешевого фрахту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.