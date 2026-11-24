Дизельні ф’ючерси в Європі впали на чверть від вересневого піку, але пропозиція залишається обмеженою

Європейські ф’ючерси на дизпаливо знизилися приблизно до $160 за барель, однак залишаються майже вдвічі дорожчими, ніж на початку року. За аналізом Reuters від 23 листопада, відновлення постачання сирої нафти не усунуло нестачі дизпалива: його світовий морський експорт у 2026 році становив у середньому 6,2 млн барелів на добу.

У колонці Reuters від 23 листопада 2026 року оглядач Рон Буссо пояснив розбіжність між ринками сирої нафти й дизпалива втратою частини нафтопереробних потужностей на Близькому Сході та тривалими перебоями в роботі російської енергетичної інфраструктури. У 2025 році на Близький Схід і росію разом припадало понад 2 млн барелів дизпалива на добу, або майже 30% світового морського експорту, який становив 7,4 млн барелів на добу. У 2026 році збільшення відвантажень зі США не компенсувало скорочення пропозиції.

Європейська маржа переробки для дизпалива знизилася з приблизно $90 за барель у вересні до $60. У США відповідний показник відступив від рекордних $118 за барель у середині вересня до приблизно $80, але залишився вдвічі вищим за довоєнний рівень. Водночас американська бензинова маржа повернулася нижче довоєнного рівня й становила близько $20 за барель.

Запаси дистилятів у США, до яких належать дизпаливо та пічне паливо, зросли майже на 6% від кінця жовтня, коли вперше з 2003 року опустилися нижче 100 млн барелів. За оцінкою Буссо, відновленню запасів сприяло скорочення американського експорту через високі ставки фрахту. Попри приріст, запаси залишалися приблизно на 15% нижчими за середній рівень за п’ять років напередодні зимового опалювального сезону в Північній півкулі.

Буссо також окреслив ризик для переробки: НПЗ підтримують високе завантаження завдяки прибутковості дизпалива й одночасно збільшують випуск бензину. Якщо накопичення бензину істотно знизить його маржу, зазначає оглядач, це згодом може змусити НПЗ скоротити переробку. Наразі він вважає такий сценарій віддаленим.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters Open Interest.