24 листопада 2026 року BW LPG оприлюднила фінансові результати за третій квартал і дані про зміни міжнародних потоків скрапленого нафтового газу. За перші дев’ять місяців року експорт LPG із Близького Сходу великими газовозами скоротився на 48%, тоді як американський експорт цим типом суден збільшився на 14%. Компанія пов’язує перебудову міжнародної торгівлі з воєнними ризиками, порушенням постачання через Ормузьку протоку та обмеженнями Панамського каналу.

Зміни географії постачання LPG збільшили попит на далекі морські перевезення та підтримали зростання фрахтових ставок

Компанія BW LPG, один із найбільших операторів морських перевезень скрапленого нафтового газу, 24 листопада 2026 року представила результати діяльності за третій квартал.

Окрему частину повідомлення присвячено змінам світового ринку LPG, що відбулися протягом перших дев’яти місяців 2026 року.

Міжнародні потоки LPG

За інформацією BW LPG, у січні — вересні 2026 року експорт LPG із Близького Сходу, перевезений великими газовозами VLGC, скоротився на 48% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Водночас у третьому кварталі експорт із регіону збільшився на 54% порівняно з другим кварталом 2026 року.

Компанія пояснює таку динаміку тривалими порушеннями експорту через воєнний конфлікт на Близькому Сході. Попри зменшення інтенсивності масштабних бойових дій, проходження Ормузької протоки продовжувало супроводжуватися значними безпековими ризиками.

На тлі обмеження близькосхідного експорту збільшилися обсяги постачання LPG зі США.

Американський експорт LPG великими газовозами за дев’ять місяців збільшився на 14% у річному вимірі.

Постачання американського LPG до Китаю зросло на 18%.

Експорт зі США до Індії за дев’ять місяців збільшився у 2,5 раза.

Імпорт LPG до країн Далекого Сходу за цей період скоротився на 16%.

У третьому кварталі імпорт LPG до Далекого Сходу збільшився на 29% порівняно з другим кварталом.

У третьому кварталі на США припадало 74% імпорту LPG до Південно-Східної Азії, який здійснювався великими газовозами.

Панамський канал і подовження маршрутів

BW LPG повідомляє, що протягом третього кварталу зменшення запасів води в Панамському каналі змусило адміністрацію каналу обмежувати кількість проходів через шлюзи Panamax і Neopanamax.

Наприкінці кварталу, після стабілізації запасів води, обмеження для шлюзів Neopanamax були скасовані.

Водночас конкуренція за доступні транзитні слоти залишалася високою. Частина великих газовозів обирала маршрут навколо мису Доброї Надії замість проходження Панамського каналу.

Таке подовження маршрутів збільшувало тривалість рейсів і скорочувало ефективну доступність суден для нових перевезень.

Фрахтові ставки та фінансові результати

У третьому кварталі BW LPG отримала чистий прибуток після оподаткування в розмірі $359 млн. Із цієї суми $311 млн припадало на акціонерів компанії.

Середня еквівалентна ставка тайм-чартеру становила $84 100 за доступну добу експлуатації судна.

Доходи транспортного підрозділу в еквіваленті тайм-чартеру за квартал досягли $312 млн.

Для четвертого кварталу BW LPG повідомила про контрактне забезпечення приблизно 92% доступних судно-діб за середньою ставкою близько $102 000 на добу. Цей показник є орієнтиром компанії на підставі вже укладених договорів, без урахування потенційного впливу окремих бухгалтерських і фінансових коригувань.

Прогноз відновлення постачання

BW LPG зазначає, що повне відновлення експорту LPG з Близького Сходу залежатиме від безпекової ситуації та масштабів пошкодження інфраструктури.

За сценарієм компанії, який передбачає врегулювання конфлікту у четвертому кварталі 2026 року, відновлення експорту відбуватиметься поступово. Для повернення до попередніх обсягів може знадобитися від 12 до 36 місяців залежно від місцевих умов і стану інфраструктури.

Водночас компанія очікує подальшого збільшення експорту LPG із Північної Америки завдяки розвитку експортної інфраструктури та видобутку вуглеводнів.

Наведені BW LPG зміни характеризують глобальну конкуренцію за морські партії LPG. Окремих показників впливу цих змін на гуртові ціни пропану й бутану в Європі або на вартість імпорту LPG до України компанія не оприлюднила.

Джерело: Terminal. За матеріалами: BW LPG