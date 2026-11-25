24 листопада 2026 року в офіційному виданні Monitor Polski опубліковано повідомлення міністра енергетики Польщі про нові максимальні роздрібні ціни на моторне пальне. Граничну ціну бензину А-95 з урахуванням ПДВ встановлено на рівні 5,84 злотого за літр, А-98 — 6,51 злотого, дизельного пального — 7,23 злотого. Нові обмеження набувають чинності наступного дня після офіційного оприлюднення.

Нові цінові обмеження поширюються на бензин і дизельне пальне на всіх АЗС Польщі

У польському офіційному виданні Monitor Polski 24 листопада 2026 року за позицією №1172 оприлюднено повідомлення міністра енергетики щодо максимальних цін на рідке моторне пальне. Документ підписано від імені міністра П. Масловським.

Встановлено такі максимальні ціни без урахування ПДВ:

бензин А-95 — 5,41 злотого за літр;

бензин А-98 — 6,03 злотого за літр;

дизельне пальне — 6,69 злотого за літр.

Максимальні роздрібні ціни з урахуванням ПДВ становлять відповідно 5,84, 6,51 та 7,23 злотого за літр.

Правовою підставою рішення є стаття 34a закону Польщі від 16 лютого 2007 року про запаси нафти, нафтопродуктів і природного газу та правила дій у разі загрози паливній безпеці держави й порушень на нафтовому ринку.

Механізм встановлення максимальної роздрібної ціни передбачає обов’язкове застосування оприлюдненого обмеження на всіх автозаправних станціях країни. Ціна, встановлена офіційним повідомленням, починає діяти наступного дня після його публікації в Monitor Polski.

Таким чином, оприлюднені 24 листопада граничні ціни застосовуються з 25 листопада 2026 року. Вони замінюють попередні обмеження, що діяли 24 листопада: 5,90 злотого за літр бензину А-95, 6,56 злотого за літр бензину А-98 та 7,32 злотого за літр дизельного пального.

Регулювання передбачає окремі ціни для кожного з трьох видів пального, а також розмежування граничної вартості без ПДВ та кінцевої ціни для споживача. У повідомленні від 24 листопада не встановлено нових граничних цін для автомобільного скрапленого нафтового газу.

Встановлені ціни є максимально допустимими для роздрібного продажу, а не обов’язковими фіксованими цінами для всіх автозаправних станцій.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Monitor Polski