26 листопада 2026 року ціна нафти Brent зросла на 1,2%, до $96,57 за барель, після повідомлень про нові атаки на нафтові об’єкти Саудівської Аравії та інциденти з танкерами в Ормузькій протоці. Ринок відреагував на посилення ризиків перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. Водночас учасники торгів оцінювали перспективи рішення ОПЕК+ щодо видобутку у 2027 році.

Загрози нафтовій інфраструктурі та морським перевезенням посилили геополітичну премію в цінах на нафту

За повідомленням Reuters від 26 листопада, ф’ючерси на Brent завершили торги на рівні $96,57 за барель, подорожчавши на $1,96, або 1,2%. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) станом на 18:21 GMT коштувала $84,84 за барель, що на $1,16, або 1,39%, перевищувало попередній показник. Через святкування Дня подяки у США офіційної розрахункової ціни WTI цього дня не було.

Одним із чинників зростання котирувань стали повідомлення про напад єменських хуситів на саудівський нафтопереробний комплекс Ras Tanura, який також є важливим центром експорту сирої нафти.

Додаткове занепокоєння викликали події в Ормузькій протоці. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що два танкери зазнали вибухів і загорілися після зіткнення з морськими мінами на північ від оманського порту Хасаб. За твердженням іранської сторони, один із танкерів перевозив понад 2 млн барелів нафти.

Reuters зазначає, що інциденти відбулися в умовах відновлення перевезень через Ормузьку протоку до рівнів, близьких до довоєнних. Нові загрози безпеці судноплавства знову поставили під сумнів стійкість цього відновлення.

Додатковими чинниками занепокоєння стали пожежі на нафтопереробних підприємствах у Таїланді та росії.

Водночас дані Управління енергетичної інформації США (EIA), оприлюднені напередодні, засвідчили збільшення комерційних запасів сирої нафти на 1,1 млн барелів, до 418,9 млн барелів, за тиждень, що завершився 20 листопада. Опитані Reuters аналітики очікували зростання на 1,5 млн барелів.

Засновник Commodity Context Рорі Джонстон звернув увагу на уповільнення потоків через Ормузьку протоку, низькі запаси та ризики для приблизно 15% світового постачання нафти.

«На мою думку, ринок був надмірно перепроданим, коли Brent опускалася нижче $90. Питання часу, коли ситуація знову стане напруженішою», — заявив Рорі Джонстон, засновник Commodity Context.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.