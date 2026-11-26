Казахстан та Ірак домагаються підвищення оцінок своїх потужностей із видобутку нафти, які ОПЕК+ використовуватиме під час визначення квот на 2027 рік. Суперечності виникли напередодні засідання 29 листопада. За оцінкою Rystad Energy, навіть за часткового відновлення постачання з Перської затоки надлишок світової пропозиції може становити близько 5 млн барелів на добу.

Перегляд виробничих потужностей загострив суперечності всередині ОПЕК+

25 листопада Reuters повідомило, що Казахстан та Ірак звернулися до ОПЕК+ із вимогами переглянути оцінки їхніх виробничих потужностей. Інформацію агентству надали особи, обізнані з перебігом переговорів.

ОПЕК проводить першу незалежну оцінку того, скільки нафти кожна країна-учасниця здатна видобувати на стійкій основі. Результати мають стати основою для встановлення виробничих цілей на 2027 рік.

Згідно з інформацією Reuters, попередня оцінка видобувних потужностей Іраку становить 4,9 млн барелів на добу. Багдад не погоджується з результатами, посилаючись на інвестиції у розширення виробництва та необхідність відповідного збільшення квот.

Міністерство енергетики Казахстану підтвердило проведення оцінювання, але не розкрило його результатів і подальших дій. ОПЕК не надала оперативної відповіді на запит Reuters щодо коментаря.

За інформацією агентства, 29 листопада заплановано серію з чотирьох зустрічей міністрів ОПЕК та ОПЕК+, починаючи з 13:00 за Гринвічем. Чинні квоти завершують дію наприкінці грудня, тому учасникам необхідно визначити подальшу політику видобутку.

Аналітична компанія Rystad Energy оцінює потенційний середній надлишок нафти на світовому ринку приблизно у 5 млн барелів на добу, що відповідає близько 5% світового попиту. Цей сценарій передбачає лише часткове відновлення постачання з Перської затоки.

«Бездіяльність може призвести до швидкого накопичення запасів, якщо експорт із Перської затоки відновлюватиметься швидше, ніж очікується», — зазначає Rystad Energy у своєму звіті.

Ситуацію ускладнює вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК та ОПЕК+ у травні 2026 року. Як повідомляє Reuters, країна тривалий час наполягала, що встановлені для неї квоти не відображали інвестицій у нарощування видобувних потужностей.

Рішення щодо квот ухвалюватиметься за умов побоювань учасників ринку, що відновлення експортних потоків із Близького Сходу може збільшити світовий надлишок нафти у 2027 році.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.