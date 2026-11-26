25 листопада 2026 року в офіційному виданні Monitor Polski опубліковано повідомлення міністра енергетики Польщі про нові максимальні роздрібні ціни на моторне пальне. Гранична ціна бензину А-95 із ПДВ становитиме 5,82 злотого за літр, бензину А-98 — 6,48 злотого, дизельного пального — 7,15 злотого. Порівняно з попередніми граничними цінами бензин А-95 подешевшає на 0,02 злотого за літр.

Оновлені граничні ціни встановлено окремо для бензинів А-95, А-98 та дизельного пального

Міністерство енергетики Польщі 25 листопада затвердило нові максимальні ціни моторного пального на АЗС. Відповідне повідомлення опубліковане в офіційному виданні Monitor Polski за позицією 1177.

Документ установлює максимальні роздрібні ціни для трьох видів моторного пального з окремим зазначенням вартості без податку на додану вартість та з його включенням.

Бензин А-95, код CN 2710 12 45: 5,39 злотого за літр без ПДВ та 5,82 злотого за літр із ПДВ.

Бензин А-98, код CN 2710 12 49: 6,00 злотого за літр без ПДВ та 6,48 злотого за літр із ПДВ.

Дизельне пальне, коди CN 2710 19 42, 2710 19 44 та 2710 20 11: 6,62 злотого за літр без ПДВ та 7,15 злотого за літр із ПДВ.

Для порівняння, максимальні ціни, що діяли 25 листопада, становили 5,84 злотого за літр бензину А-95, 6,51 злотого за літр бензину А-98 та 7,23 злотого за літр дизельного пального.

Отже, нові граничні значення нижчі відповідно на 0,02, 0,03 та 0,08 злотого за літр. Йдеться саме про законодавчо визначені максимальні роздрібні ціни, а не про статистичні середні ціни продажу на польських АЗС.

Правовою підставою повідомлення є стаття 34a, частина 5, польського закону від 16 лютого 2007 року про запаси нафти, нафтопродуктів і природного газу та порядок дій у разі загроз паливній безпеці держави й порушень функціонування нафтового ринку.

Повідомлення підписане від імені міністра енергетики П. Масловським. Документ не містить окремих кількісних оцінок впливу нового рівня обмежень на гуртові ціни, імпорт бензину або обсяги його споживання.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Monitor Polski