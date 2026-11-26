25 листопада 2026 року польське галузеве видання e-petrol.pl повідомило про припинення тривалого зростання роздрібних цін на автомобільний скраплений нафтовий газ. Середня ціна LPG залишилася на рівні попереднього тижня — 3,96 злотого за літр. Стабілізації передувало здешевлення постачання автогазу на АЗС. Регіональні середні ціни становлять від 3,87 до 3,99 злотого за літр.

Після понад двох місяців підвищення цін польський роздрібний ринок LPG перейшов до цінової стабілізації

За результатами моніторингу польського паливного ринку, оприлюдненого e-petrol.pl 25 листопада 2026 року о 15:11, середня роздрібна ціна автомобільного скрапленого нафтового газу в Польщі становить 3,96 злотого за літр. Показник не змінився порівняно з попереднім тижнем.

Це перше припинення підвищення роздрібних цін на LPG після тривалого періоду подорожчання, який, за спостереженнями аналітиків видання, розпочався наприкінці першої декади вересня 2026 року.

Здешевлення постачання LPG на автозаправні станції

У повідомленні e-petrol.pl зазначено, що останнім часом автогаз дешевшав у постачанні на автозаправні станції. На цьому тлі середня роздрібна ціна припинила зростання.

Водночас видання не наводить конкретних величин зниження закупівельних цін LPG, змін котирувань пропану та бутану або вартості доставки. Тому оприлюднені дані підтверджують стабілізацію роздрібного сегмента, але не дають підстав кількісно оцінити зміну гуртової маржі.

Регіональна диференціація цін

Моніторинг e-petrol.pl зафіксував відмінності між середніми цінами LPG у польських воєводствах:

Підляське воєводство — 3,87 злотого за літр, найнижчий середній показник.

Західнопоморське воєводство — 3,99 злотого за літр, один із найвищих середніх показників.

Любуське воєводство — 3,99 злотого за літр, також найвищий середній показник.

Середня ціна у Польщі — 3,96 злотого за літр.

Таким чином, різниця між найнижчим і найвищим із наведених регіональних середніх показників становить 0,12 злотого за літр. Ці значення характеризують роздрібні ціни, а не вартість імпортованого LPG чи гуртові котирування.

Співвідношення з цінами інших моторних палив

На відміну від LPG, середні роздрібні ціни бензину та дизельного пального в Польщі продовжили знижуватися. За даними e-petrol.pl, порівняно із серединою листопада бензин E10 з октановим числом 95 подешевшав на 15 грошів за літр, а дизельне пальне — на 32 гроші за літр.

Станом на 25 листопада середні роздрібні ціни становили:

Бензин E10 А-95 — 5,84 злотого за літр.

Дизельне пальне — 7,22 злотого за літр.

Автомобільний LPG — 3,96 злотого за літр.

Державне регулювання та сегмент LPG

Окремо e-petrol.pl навело встановлені польським Міністерством енергетики максимальні роздрібні ціни моторних палив відповідно до повідомлення, опублікованого в офіційному виданні Monitor Polski.

На 25 листопада гранична ціна бензину А-95 становить 5,84 злотого за літр, бензину А-98 — 6,51 злотого, дизельного пального — 7,23 злотого. На 26 листопада встановлено відповідно 5,82, 6,48 та 7,15 злотого за літр.

Наведений перелік регульованих цін не містить LPG. Отже, показник 3,96 злотого за літр є результатом роздрібного моніторингу, а не встановленою в цьому повідомленні граничною ціною автогазу.

Для оцінювання ситуації на суміжних із Україною ринках повідомлення фіксує два окремі факти: припинення зростання роздрібної ціни LPG у Польщі та попереднє здешевлення його постачання на АЗС. Даних щодо впливу цих змін на українські імпортні ціни, транспортні тарифи або обсяги транскордонного постачання першоджерело не містить.

Джерело: Terminal. За матеріалами: e-petrol.pl.