Управління енергетичної інформації США 25 листопада оприлюднило дані про збільшення запасів бензину на 1,7 млн барелів за тиждень до 20 листопада. Загальний обсяг запасів досяг 217,7 млн барелів, перевищивши п’ятирічний середній показник на 3%. Американські НПЗ працювали з використанням 97,5% виробничих потужностей, переробляючи в середньому 17,3 млн барелів нафти на добу.

Високе завантаження американських НПЗ супроводжується накопиченням запасів бензину

За даними тижневого звіту EIA, оприлюдненого 25 листопада 2026 року, комерційні запаси сирої нафти у США, без урахування Стратегічного нафтового резерву, зросли на 1,1 млн барелів, до 418,9 млн барелів.

Попри тижневе збільшення, обсяг комерційних запасів нафти залишається на 3% нижчим за середній рівень попередніх п’яти років для відповідного періоду.

Запаси автомобільного бензину зросли на 1,7 млн барелів, до 217,7 млн барелів. Цей показник на 3% перевищує п’ятирічне середнє значення. Водночас запаси дистилятів збільшилися на 700 тис. барелів, але залишаються на 6% нижчими за п’ятирічний середній рівень.

Американські нафтопереробні підприємства збільшили обсяги переробки на 428 тис. барелів на добу порівняно з попереднім тижнем. Середньодобова переробка досягла 17,3 млн барелів, а використання потужностей становило 97,5%.

Виробництво автомобільного бензину в середньому становило 9,7 млн барелів на добу. Виробництво дистилятів скоротилося до 5,2 млн барелів на добу.

Імпорт сирої нафти збільшився на 673 тис. барелів на добу, до приблизно 6,2 млн барелів на добу. Середньодобовий імпорт бензину становив 314 тис. барелів, а дистилятів — 103 тис. барелів.

Показник постачання автомобільного бензину на внутрішній ринок, який EIA використовує як наближений індикатор споживання, за останні чотири тижні становив у середньому 8,8 млн барелів на добу. Це на 0,2% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Середньодобове постачання всіх нафтопродуктів на американський ринок за чотири тижні становило 20,8 млн барелів, що на 2,2% перевищує минулорічний показник.

Таким чином, оприлюднена статистика зафіксувала одночасне збільшення виробничого навантаження НПЗ і запасів бензину за відносно стабільного річного показника постачання автомобільного пального на внутрішній ринок.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Oil & Gas Journal