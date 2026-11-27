26 листопада 2026 року внаслідок удару по нафтопереробному заводу Saudi Aramco у Джазані, Саудівська Аравія, загинув працівник і кілька людей зазнали поранень. Частину виробничих операцій тимчасово зупинили. Про це повідомило Reuters із посиланням на Міністерство енергетики Саудівської Аравії. Проєктна потужність підприємства становить до 400 тис. барелів нафти на добу.

Удар по саудівському НПЗ став черговим випадком пошкодження енергетичної інфраструктури на Близькому Сході

За інформацією Міністерства енергетики Саудівської Аравії, 26 листопада ворожий повітряний снаряд уразив нафтопереробний завод Saudi Aramco в місті Джазан неподалік кордону з Єменом.

Унаслідок атаки загинув працівник із Непалу, ще кілька людей були поранені. На підприємстві виникла пожежа, яку згодом вдалося локалізувати.

Міністерство повідомило, що аварійні й технічні служби прибули на місце події, розпочали оцінювання пошкоджень і перевірку безпеки об’єктів. Частину операцій на НПЗ тимчасово припинили.

Урядове повідомлення не назвало безпосередньо відповідальних за атаку. Водночас очолювана Саудівською Аравією військова коаліція, яка протистоїть єменським хуситам, раніше заявила, що саме це угруповання атакувало підприємство.

Нафтопереробний завод у Джазані розрахований на переробку до 400 тис. барелів сирої нафти на добу. Reuters не наводить кількісної оцінки фактичних втрат виробництва внаслідок інциденту.

Атака відбулася наступного дня після заяв хуситів про удари по Ras Tanura — найбільшому нафтопереробному заводу королівства та важливому експортному центру сирої нафти, а також по портах Джидда й Джазан на узбережжі Червоного моря.

Reuters зазначає, що раніше напади на об’єкти Saudi Aramco вже призводили до тимчасових перебоїв у роботі компанії.

Бойові дії між хуситами та Саудівською Аравією посилилися після просування угруповання до стратегічних районів уздовж узбережжя Червоного моря поблизу Баб-ель-Мандебської протоки — важливого морського маршруту для експорту нафти з країн Перської затоки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.