26 листопада Reuters повідомило, що країни ОПЕК+ розглядають можливість продовження чинних обмежень видобутку нафти щонайменше на перший квартал 2027 року. Причинами стали розбіжності щодо виробничих потужностей окремих учасників, перебої з експортом із Близького Сходу та очікування надлишкової пропозиції на світовому ринку. Остаточне рішення планується ухвалити 29 листопада.

Суперечки щодо виробничих потужностей Іраку та Казахстану ускладнюють перегляд нафтових квот на 2027 рік

За інформацією двох співрозмовників Reuters, обізнаних із перебігом переговорів, ОПЕК+ може зберегти поточні цільові показники видобутку щонайменше до завершення першого кварталу 2027 року. Станом на 26 листопада остаточного рішення не ухвалено, консультації тривають.

На засіданні 29 листопада учасники об’єднання мають розглянути політику видобутку на 2027 рік. Передбачалося, що основою для визначення квот стануть результати першої комплексної оцінки виробничих потужностей країн ОПЕК+.

Однак попередні результати викликали заперечення окремих держав. Зокрема, Ірак не погоджується з оцінкою його виробничих потужностей на рівні 4,9 млн барелів на добу. Казахстан також домагається підвищення оцінки власних можливостей видобутку.

Переговори ускладнюються через перебої з експортом нафти з близькосхідних країн, спричинені війною навколо Ірану. Додатковим чинником стали зміни складу об’єднання: Об’єднані Арабські Емірати залишили ОПЕК та ОПЕК+, прагнучи збільшити видобуток після тривалих суперечок щодо квот.

Паралельно на ринок впливають прогнози надлишку пропозиції. За оцінкою Rystad Energy, у 2027 році середній глобальний надлишок нафти може становити близько 5 млн барелів на добу, або приблизно 5% світового попиту, навіть за умови лише часткового відновлення постачання з Перської затоки.

Аналітична компанія Rapidan також очікує збереження чинних цільових показників видобутку.

«З огляду на пошкодження інфраструктури та невизначеність щодо тривалості конфлікту і його довгострокового впливу на видобуток та експорт ми очікуємо, що міністри збережуть чинні цільові показники й відкладуть основні рішення щодо квот до наступного року», — зазначила Rapidan у своєму звіті.

За повідомленням Reuters, на 29 листопада заплановано чотири зустрічі міністрів ОПЕК та ОПЕК+, початок яких передбачений о 13:00 GMT.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.