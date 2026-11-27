26 листопада 2026 року галузеве видання Lloyd’s List повідомило про різке погіршення динаміки відновлення експорту нафти з Перської затоки. За даними видання, листопадові обсяги завантаження сирої нафти скоротилися на 28% порівняно з жовтневим максимумом, досягнутим під час кризового періоду. Скорочення охопило Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак.

Відновлення експорту сирої нафти з Перської затоки змінилося спадом на тлі нових атак у регіоні

У матеріалі від 26 листопада Lloyd’s List констатує, що жовтневе відновлення експорту нафти з країн Перської затоки різко змінило напрямок.

За даними видання, обсяги листопадового завантаження сирої нафти знизилися на 28% відносно жовтневого максимуму кризового періоду. Зменшення завантаження зафіксовано в чотирьох країнах: Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті та Іраку.

Ці країни входять до основних учасників регіональної системи морського експорту нафти. Зміна динаміки завантаження свідчить про те, що відновлення експортної активності, зафіксоване у жовтні, не було стійким.

Окремо Lloyd’s List звертає увагу на відмінності між завантаженням нафтопродуктів і фактичними перевезеннями через Ормузьку протоку.

Завантаження середніх дистилятів досягло найвищого рівня за кризовий період. Однак це зростання поки не супроводжується відповідним збільшенням обсягів проходження вантажів через Ормузьку протоку.

Отже, статистика завантаження нафтопродуктів і статистика їх фактичного транспортування через протоку демонструють різну динаміку. Видання пов’язує погіршення умов відновлення нафтових перевезень із посиленням атак у регіоні.

Матеріал Lloyd’s List також наголошує, що подальше зростання інтенсивності нападів стане випробуванням для відновлення танкерного руху через Ормузьку протоку.

Публікація підготовлена Метью Раджендрою та містить аналіз морських перевезень і завантаження нафтових вантажів у регіоні Перської затоки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Lloyd’s List.