Влітку ми прогнозуємо істотне падіння ціни — Коболєв

Обновлено: Февраль 10, 2020. Тэги: ,

Влітку ми прогнозуємо істотне падіння ціни — Коболєв

Середньозважена річна ціна на газ може становити $150 за 1 тис. кубометрів.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів голова правління НАК Андрій Коболєв.

«Не хочу зараз розкривати ціну на імпорті, ми порадуємо споживачів, коли переглянемо ціну на лютий. Влітку ми прогнозуємо істотне падіння ціни», — сказав Коболєв.

При цьому середньозважена річна ціна може становити близько 150 доларів за тисячу кубометрів.

«Старе родовище, в якому бурять свердловини за значну суму грошей, наприклад, 10 мільйонів доларів, просто себе не окупить. І ми готові показати це на цифрах. Тому що така свердловина просто прискорює відбір газу зі старого об’єкта, потрібні нові об’єкти», — написав Коболєв.

За його словами, НАК уже отримав два листи від приватних виробників, які співпрацюють з Нафтогазом у спільних проєктах. Виробники заявляють, що хочуть закривати розпочате видобування.

«З такою ціною на газ себе можуть окуповувати нові об’єкти. У нас зараз є в процесі кілька нових об’єктів. Якщо вони дадуть тиск і об’єм, який ми очікуємо, – так, там можна нарощувати (видобування -ред.)», — додав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, споживачі у січні 2020 року заплатять за газ 5580 гривень за 1 тис. кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у минулому році. У зв’язку з цим, урядом було прийняте рішення відмовитися від гарантованої ціни на газ (6600 гривень за 1 тис. кубометрів з ПДВ без транспортування).

Вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу газу на нідерландському газовому хабі ТТF.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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