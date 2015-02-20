Август 28, 2025

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових санкцій проти росії та навіть заходів проти України, якщо війна не буде зупинена. Його слова пролунали на фоні посилення бойових дій і загострення соціально-політичної ситуації в Україні. Натяки Трампа на економічну війну проти росії свідчать про можливе посилення санкційного тиску Санкції як інструмент тиску З 2022 […]