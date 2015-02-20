Август 29, 2025
Exxon очікує понад 20% зростання глобального попиту на природний газ до 2050 року порівняно з 2024-м. Водночас попит на нафту залишиться на рівні понад 100 млн барелів на добу щонайменше до середини століття. Такий сценарій свідчить про стійку роль вуглеводнів у світовій енергетиці попри активне впровадження відновлюваних джерел та електромобілів. Глобальний баланс енергетики до 2050 […]
Читать всю статью
Рубрика: LNG, Геополітика, Головне, Інші держави, Компанії, Метан, Нафта, Прогноз, Торгівля
Август 29, 2025
У четвертому кварталі 2025 року Близький Схід очікує значне скорочення виробництва бензину через масштабні ремонтні кампанії на НПЗ Саудівської Аравії, Кувейту та зниження експортних обсягів Індії. Це посилює залежність регіону від імпорту, вже рекордного у липні–серпні, і стимулює зростання цінових премій на міжнародних ринках. Ремонтні зупинки та імпорт як ключові фактори дефіциту Зупинки нафтопереробних заводів […]
Читать всю статью
Рубрика: бензин, Геополітика, Головне, Інші держави, Офіціоз, Прогноз, Торгівля
Август 28, 2025
У рф почалася загальнонаціональна паливна криза: дефіцит бензину охопив щонайменше чотири регіони, біржові ціни злетіли до рекордних позначок, а близько 13% нафтопереробних потужностей країни виведені з ладу після ударів українських дронів. Експортна заборона не усунула дефіцит, що свідчить про втрату урядом контролю над ситуацією. Причинно-наслідкова карта паливної кризи 1. Поширення дефіциту Крим, Забайкалля: заправки працюють […]
Читать всю статью
Рубрика: Геополітика, Головне, Інші держави, Компанії, Нафта, Офіціоз, Прогноз, Торгівля
Август 28, 2025
Світовий нафтовий ринок сьогодні переживає падіння цін на бензин, зумовлене сукупністю трьох чинників: різким зростанням глобальної пропозиції, слабшим попитом та рекордними запасами нафти. Попри політичні заяви, статистика свідчить: справжній вплив на ціни мають не рішення президентів, а глобальні ринкові процеси. Логіка падіння цін на нафту та бензин Глобальна пропозиція +2,5 млн барелів на добу — […]
Читать всю статью
Рубрика: Геополітика, Головне, Інші держави, Компанії, Нафта, Офіціоз, Прогноз, Торгівля
Август 28, 2025
Іранська влада оголосила про намір підняти ціни на бензин, що може спричинити внутрішні протести та мати наслідки для світового нафтового ринку. Рішення аргументують неможливістю далі утримувати масштабні державні субсидії, водночас підвищення може підштовхнути інфляцію й обмежити доступ до пального для середнього та бідного класу. У зовнішньополітичному вимірі загрози нових конфліктів можуть суттєво вплинути на світовий […]
Читать всю статью
Рубрика: бензин, Геополітика, Головне, Дизельне паливо, Інші держави, Компанії, Офіціоз, Прогноз, Торгівля
Август 28, 2025
Нафта марки Brent стартувала тиждень із найвищої відмітки за останній місяць — $68.80 за барель, але вже за два дні втратила частину позицій, відкотившись до $67.74. Торги проходять у традиційно спокійний літній період, проте цього разу ринок змушений реагувати не на попит і пропозицію, а на геополітичні сигнали — митну війну США проти Індії та […]
Читать всю статью
Рубрика: Геополітика, Головне, Інші держави, Нафта, Офіціоз, Прогноз, Торгівля
Август 28, 2025
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових санкцій проти росії та навіть заходів проти України, якщо війна не буде зупинена. Його слова пролунали на фоні посилення бойових дій і загострення соціально-політичної ситуації в Україні. Натяки Трампа на економічну війну проти росії свідчать про можливе посилення санкційного тиску Санкції як інструмент тиску З 2022 […]
Читать всю статью
Рубрика: Геополітика, Головне, Інші держави, Компанії, Нафта, Офіціоз, Прогноз, Торгівля
Август 27, 2025
У липні основними імпортерами російського мазуту стали Саудівська Аравія та Індія. Така переорієнтація зумовлена західними санкціями 2023 року, які повністю заблокували експорт нафтопродуктів рф у країни ЄС та інші західні ринки. Саудівська Аравія закріпила статус ключового імпортера завдяки стабільному попиту на дешеве паливо. Індія демонструє зростаючий інтерес, компенсуючи падіння вигоди від закупівлі Urals. Глобальна тенденція — рф […]
Читать всю статью
Рубрика: Геополітика, Головне, Інші держави, Компанії, Мазут, Нафта, Офіціоз, Прогноз, Торгівля, Україна
Август 27, 2025
Спроби відновити буріння у Північному морі чи на родовищі Гронінген дадуть лише незначний, повільний та дорогий ефект, водночас закріпивши залежність від викопного палива та створивши ризики «застряглих активів». Єдиним стійким шляхом для Європи залишаються відновлювані джерела енергії, інтегровані мережі та накопичувачі. Мапа майбутньої енергетики Європи Уроки енергетичної кризи 2022 року Залежність від газу з росії […]
Читать всю статью
Рубрика: SAF, Біометан, ВІтер, Геополітика, Головне, Енергетика, Енергія майбутнього, Інші держави, Офіціоз, Прогноз, Сонячна енергія
Август 26, 2025
У четвертому кварталі 2025 року ринок бензину в регіоні Близького Сходу очікує серйозне скорочення постачання через масштабні зупинки нафтопереробних заводів, що змушує основних гравців нарощувати імпорт. Ситуація поглиблюється через зростання попиту в Азії, перебої з індійськими постачаннями та санкції ЄС. Вплив ремонтів НПЗ на ринок бензину Масові ремонти нафтопереробних заводів Саудівська Аравія: зупинено два НПЗ; […]
Читать всю статью
Рубрика: бензин, Геополітика, Головне, Інші держави, Компанії, Нафта, Офіціоз, Прогноз, Торгівля