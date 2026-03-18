Німеччина обмежує зростання цін на АЗС і посилює антимонопольний контроль. Штрафи до €100 000

Обновлено: Март 18, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Німеччина обмежує зростання цін на АЗС і посилює антимонопольний контроль. Штрафи до €100 000

Берлін запроваджує жорсткі правила для паливного ринку: підвищувати ціни на бензин і дизель дозволять лише раз на добу, а компанії змушені самі доводити відсутність зловживань. Причиною стали різкі цінові стрибки понад €2 за літр на тлі війни Ірану, що вплинула на глобальний нафтовий ринок.

Державна відповідь на ціновий шок

Обмеження для АЗС: менше маніпуляцій — більше контролю

Уряд Німеччини вирішив прямо втрутитися в механізм формування цін на автозаправних станціях (АЗС) — точках роздрібного продажу бензину та дизельного пального.

  • Підвищення цін дозволено лише один раз на день — опівдні;
  • Зниження вартості пального можливе у будь-який момент;
  • За порушення передбачено штрафи до €100 000 (приблизно $115 400).

Таке рішення має зменшити практику частих змін цін протягом дня, яка викликала обурення споживачів і підозри щодо штучного завищення вартості.

Антимонопольна реформа: нові правила гри

Другим ключовим кроком стало посилення антимонопольного контролю — системи, що запобігає зловживанню ринковою владою великими компаніями.

  • Тепер обов’язок доведення чесної поведінки покладається на постачальників пального;
  • Раніше саме держава мала доводити факти зловживань;
  • Компанії повинні будуть підтверджувати відповідність ринковим правилам.

Це означає суттєвий зсув балансу на користь регулятора і споживачів, що може змінити поведінку великих гравців ринку.

Причини: війна та ціни понад €2 за літр

Поштовхом до рішень стала різка ескалація цін на нафту через війну Ірану, що вплинула на глобальні енергетичні ринки.

  • У березні ціни на пальне в Німеччині перевищили €2 за літр;
  • Зростання виявилося швидшим, ніж у середньому по Європі;
  • Це викликало тиск з боку політиків, бізнесу та споживачів.

«Примітно, що ціни на заправках у цій країні зросли сильніше, ніж у середньому по Європі. Нафтова галузь не надала переконливого пояснення цього ефекту, і саме тому ми будемо діяти» — міністерка економіки Катерина Райхе

Що далі: строки та перегляд

  • Законопроєкт уже схвалений урядом;
  • Очікуваний запуск — квітень 2026 року;
  • Перед набуттям чинності потрібне затвердження обох палат парламенту;
  • Передбачено перегляд через один рік для оцінки ефективності.

Висновки: сигнал для європейського паливного ринку

Німеччина демонструє готовність до прямого втручання у ринок пального в умовах цінових шоків. Поєднання адміністративних обмежень і посиленого антимонопольного контролю може:

  • зменшити волатильність роздрібних цін;
  • підвищити прозорість ринку;
  • посилити відповідальність великих постачальників.

Водночас ефективність цих заходів залежатиме від їх практичного застосування та реакції ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

Автор:

(Всего статей: 2674)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: