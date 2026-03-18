Німеччина обмежує зростання цін на АЗС і посилює антимонопольний контроль. Штрафи до €100 000

Берлін запроваджує жорсткі правила для паливного ринку: підвищувати ціни на бензин і дизель дозволять лише раз на добу, а компанії змушені самі доводити відсутність зловживань. Причиною стали різкі цінові стрибки понад €2 за літр на тлі війни Ірану, що вплинула на глобальний нафтовий ринок.

Державна відповідь на ціновий шок

Обмеження для АЗС: менше маніпуляцій — більше контролю

Уряд Німеччини вирішив прямо втрутитися в механізм формування цін на автозаправних станціях (АЗС) — точках роздрібного продажу бензину та дизельного пального.

Підвищення цін дозволено лише один раз на день — опівдні;

— опівдні; Зниження вартості пального можливе у будь-який момент;

За порушення передбачено штрафи до €100 000 (приблизно $115 400).

Таке рішення має зменшити практику частих змін цін протягом дня, яка викликала обурення споживачів і підозри щодо штучного завищення вартості.

Антимонопольна реформа: нові правила гри

Другим ключовим кроком стало посилення антимонопольного контролю — системи, що запобігає зловживанню ринковою владою великими компаніями.

Тепер обов’язок доведення чесної поведінки покладається на постачальників пального;

покладається на постачальників пального; Раніше саме держава мала доводити факти зловживань;

Компанії повинні будуть підтверджувати відповідність ринковим правилам.

Це означає суттєвий зсув балансу на користь регулятора і споживачів, що може змінити поведінку великих гравців ринку.

Причини: війна та ціни понад €2 за літр

Поштовхом до рішень стала різка ескалація цін на нафту через війну Ірану, що вплинула на глобальні енергетичні ринки.

У березні ціни на пальне в Німеччині перевищили €2 за літр ;

; Зростання виявилося швидшим, ніж у середньому по Європі ;

; Це викликало тиск з боку політиків, бізнесу та споживачів.

«Примітно, що ціни на заправках у цій країні зросли сильніше, ніж у середньому по Європі. Нафтова галузь не надала переконливого пояснення цього ефекту, і саме тому ми будемо діяти» — міністерка економіки Катерина Райхе

Що далі: строки та перегляд

Законопроєкт уже схвалений урядом;

Очікуваний запуск — квітень 2026 року ;

; Перед набуттям чинності потрібне затвердження обох палат парламенту;

Передбачено перегляд через один рік для оцінки ефективності.

Висновки: сигнал для європейського паливного ринку

Німеччина демонструє готовність до прямого втручання у ринок пального в умовах цінових шоків. Поєднання адміністративних обмежень і посиленого антимонопольного контролю може:

зменшити волатильність роздрібних цін;

підвищити прозорість ринку;

посилити відповідальність великих постачальників.

Водночас ефективність цих заходів залежатиме від їх практичного застосування та реакції ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg