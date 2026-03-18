Німеччина обмежує зростання цін на АЗС і посилює антимонопольний контроль. Штрафи до €100 000

Берлін запроваджує жорсткі правила для паливного ринку: підвищувати ціни на бензин і дизель дозволять лише раз на добу, а компанії змушені самі доводити відсутність зловживань. Причиною стали різкі цінові стрибки понад €2 за літр на тлі війни Ірану, що вплинула на глобальний нафтовий ринок.
Державна відповідь на ціновий шок
Обмеження для АЗС: менше маніпуляцій — більше контролю
Уряд Німеччини вирішив прямо втрутитися в механізм формування цін на автозаправних станціях (АЗС) — точках роздрібного продажу бензину та дизельного пального.
- Підвищення цін дозволено лише один раз на день — опівдні;
- Зниження вартості пального можливе у будь-який момент;
- За порушення передбачено штрафи до €100 000 (приблизно $115 400).
Таке рішення має зменшити практику частих змін цін протягом дня, яка викликала обурення споживачів і підозри щодо штучного завищення вартості.
Антимонопольна реформа: нові правила гри
Другим ключовим кроком стало посилення антимонопольного контролю — системи, що запобігає зловживанню ринковою владою великими компаніями.
- Тепер обов’язок доведення чесної поведінки покладається на постачальників пального;
- Раніше саме держава мала доводити факти зловживань;
- Компанії повинні будуть підтверджувати відповідність ринковим правилам.
Це означає суттєвий зсув балансу на користь регулятора і споживачів, що може змінити поведінку великих гравців ринку.
Причини: війна та ціни понад €2 за літр
Поштовхом до рішень стала різка ескалація цін на нафту через війну Ірану, що вплинула на глобальні енергетичні ринки.
- У березні ціни на пальне в Німеччині перевищили €2 за літр;
- Зростання виявилося швидшим, ніж у середньому по Європі;
- Це викликало тиск з боку політиків, бізнесу та споживачів.
«Примітно, що ціни на заправках у цій країні зросли сильніше, ніж у середньому по Європі. Нафтова галузь не надала переконливого пояснення цього ефекту, і саме тому ми будемо діяти» — міністерка економіки Катерина Райхе
Що далі: строки та перегляд
- Законопроєкт уже схвалений урядом;
- Очікуваний запуск — квітень 2026 року;
- Перед набуттям чинності потрібне затвердження обох палат парламенту;
- Передбачено перегляд через один рік для оцінки ефективності.
Висновки: сигнал для європейського паливного ринку
Німеччина демонструє готовність до прямого втручання у ринок пального в умовах цінових шоків. Поєднання адміністративних обмежень і посиленого антимонопольного контролю може:
- зменшити волатильність роздрібних цін;
- підвищити прозорість ринку;
- посилити відповідальність великих постачальників.
Водночас ефективність цих заходів залежатиме від їх практичного застосування та реакції ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg