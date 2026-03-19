Італія тимчасово знижує акцизи на пальне: уряд намагається стримати ціни та соціальну напругу

Італійський уряд оголосив про зниження акцизів на пальне на 25 євроцентів за літр, прагнучи пом’якшити наслідки енергетичної кризи для населення та бізнесу. Рішення ухвалене на тлі зростання витрат через війну на Близькому Сході та напередодні політично важливого референдуму.

Тимчасове зниження податкового навантаження на пальне

Уряд Італії на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні затвердив декрет, який передбачає короткострокове зниження акцизних зборів на пальне.

Цільова ціна дизелю: утримання нижче 1,90 євро/л (проти приблизно 2,10 євро/л до втручання)

«Ми знижуємо ціну на пальне на 25 центів за літр для всіх» — Джорджа Мелоні

Причини рішення: енергокриза та політичний фактор

Зростання цін на енергоносії пов’язане з геополітичними ризиками, зокрема війною на Близькому Сході. Це створює додатковий тиск на домогосподарства та бізнес.

Енергетичний чинник: подорожчання енергії підвищує витрати економіки

Опозиція вважає, що цей крок має на меті підвищити підтримку уряду напередодні голосування.

Контроль за ринком і додаткові податкові заходи

Влада Італії також посилює контроль за поведінкою учасників ринку пального.

Моніторинг цін: компанії, які різко підвищують ціни, можуть бути передані до судових органів

«Компанії запевнили, що не спекулюють, але ми це перевіримо» — Маттео Сальвіні

Європейський вимір: тиск на ETS

Італія також виступає за замороження європейської системи торгівлі квотами на викиди (ETS).

ETS (Emissions Trading System): система ЄС, що зобов'язує компанії купувати дозволи на викиди CO₂

Висновки для ринку

Короткострокове зниження цін може тимчасово стабілізувати ринок, але не вирішує структурних проблем

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters