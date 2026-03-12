Стратегічний резерв як ціновий запобіжник: як президенти США використовували нафту для стримування ринку під час воєн

США знову звертаються до стратегічного нафтового резерву як до інструменту впливу на ринок: 11 березня 2026 року Дональд Трамп заявив, що країна зробить невеликий внесок у план МЕА з вивільнення рекордних 400 млн барелів із резервів різних держав, аби стримати ціни, які зросли через війну США та Ізраїлю з Іраном. Історія попередніх рішень Вашингтона показує: у воєнні періоди резерв використовують не лише як страховку від фізичного дефіциту, а й як механізм стабілізації котирувань нафти, а через це і як спробу зменшити ціновий тиск на споживачів нафтопродуктів.
Поточний сигнал ринку
- Дональд Трамп заявив, що США додадуть «трохи» нафти до плану МЕА з вивільнення 400 млн барелів із резервів різних країн.
- Заявлена мета цього кроку — контролювати ціни, які підскочили через війну США та Ізраїлю з Іраном.
- Трамп не уточнив, який саме обсяг нафти надасть Вашингтон, але прямо пов’язав навіть обмежене вивільнення із ціновим ефектом.
«Прямо зараз ми трохи скоротимо це, і це знизить ціни». — Дональд Трамп
- Висновок: у поданому матеріалі головним заходом стабілізації котирувань є додаткове постачання нафти з державних резервів.
- Обгрунтування: Reuters прямо вказує, що вивільнення резервів планують «щоб спробувати контролювати ціни», а Трамп окремо каже, що менше обмеження резерву «знижує ціни».
Масштаб американського ресурсу
- Стратегічний нафтовий резерв США нині містить 415,4 млн барелів.
- Його загальна місткість становить близько 714 млн барелів.
- Більша частина запасів — це високосірчиста, або sour crude, яку американські НПЗ здатні переробляти.
- Нафта зберігається у підземних соляних кавернах на узбережжі Техасу та Луїзіани.
- Висновок: США мають значний технічний ресурс для ринкового втручання, але обсяг чинних запасів уже помітно нижчий за повну місткість.
- Обгрунтування: співвідношення 415,4 млн до 714 млн барелів показує, що резерв далекий від максимально можливого заповнення, отже кожне нове вивільнення має не лише ціновий, а й стратегічний вимір.
Які заходи вже застосовували для стримування цін
- Березень 2022 року: після вторгнення росії в Україну Джо Байден наказав вивільнити 180 млн барелів за шість місяців. Це був найбільший продаж за всю історію резерву.
- Червень 2011 року: Барак Обама наказав вивільнити 30 млн барелів через перебої на глобальному ринку, спричинені громадянською війною в Лівії.
- Цей крок у 2011 році був скоординований із МЕА, а інші країни-члени додатково вивільнили ще 30 млн барелів.
- 1990-1991 роки: після вторгнення Іраку в Кувейт Джордж Буш-старший продав близько 21 млн барелів у два етапи.
- У жовтні 1990 року США провели тестовий продаж 3,9 млн барелів.
- У січні 1991 року, після початку ударів у межах операції Desert Storm, Буш наказав продати 34 млн барелів, із яких фактично було продано 17,3 млн барелів.
- 2019 рік: після атаки хуситів на Саудівську Аравію, яка спричинила зупинку більш ніж половини нафтовидобутку найбільшого світового експортера, адміністрація Трампа заявила про готовність використати резерв, але фактичного вивільнення не сталося, бо видобуток швидко відновився.
- Висновок: з погляду наведених прикладів, базовий антикризовий механізм один і той самий — оперативне збільшення пропозиції нафти через резерв США, а в частині випадків — і через координацію з МЕА.
- Обгрунтування: у 2011 році йдеться про пряму координацію з МЕА та сумарне додаткове вивільнення 60 млн барелів, у 2022 році — про рекордні 180 млн барелів, а в 2026 році — уже про план МЕА на 400 млн барелів.
Що це означає для котирувань нафти
- Вивільнення резервів у тексті подано як інструмент проти ринкового стрибка цін під час воєнного шоку.
- Координація кількох країн через МЕА підсилює ціновий ефект, оскільки ринок отримує сигнал не від однієї держави, а від групи урядів.
- Швидке відновлення видобутку, як у випадку Саудівської Аравії 2019 року, може замінити потребу у вивільненні резерву, тобто ще одним способом стабілізації котирувань у поданому матеріалі є не лише продаж запасів, а й оперативне повернення фізичного постачання на ринок.
- Висновок: у межах наданого матеріалу є два ключові способи стримати нафтові котирування: вивільнення стратегічних запасів і швидке відновлення втраченого видобутку.
- Обгрунтування: Reuters прямо пов’язує вивільнення резервів із наміром контролювати ціни, а приклад Саудівської Аравії показує, що коли видобуток швидко повертається, фактичне втручання з резерву вже не потрібне.
Стратегічне обмеження цієї політики
- Після рекордного продажу 180 млн барелів у 2022 році резерв поповнювали повільно.
- Reuters зазначає, що повернуто небагато, оскільки Конгрес має надати більше коштів для подальшого поповнення.
- Вивільнення резерву допомагає стабілізувати ринок у моменті, але послаблює запас міцності на майбутнє, якщо поповнення відстає.
- Після найбільшого продажу в історії резерв відновлювали повільно, а для ширшого поповнення потрібні додаткові бюджетні рішення.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters