Уряди втручаються в паливний ринок, щоб стримати нафтові котирування і захистити споживачів

Після збоїв у глобальному енергетичному «постачанні», спричинених війною США та Ізраїлю проти Ірану, уряди різних країн почали екстрено втручатися в ринок, щоб обмежити ціновий тиск на домогосподарства та не допустити дефіциту пального. У фокусі опинилися прямі кроки для стабілізації ринку нафти й нафтопродуктів: податкові послаблення, розширення субсидій, вивільнення бензину й дизелю з резервів, а також обмеження експорту нафтопродуктів. Логіка цих рішень спільна: збільшити внутрішню пропозицію, знизити фіскальний тиск у ціні літра пального і пом’якшити удар по кінцевих споживачах.

Світова реакція показує, що уряди роблять ставку не на один інструмент, а на поєднання адміністративних, податкових і резервних механізмів.

Наслідки : тиск на економіки, прискорення інфляції та зростання навантаження на бюджети домогосподарств.

Практичний висновок: уряди намагаються не лише реагувати на вже високі ціни, а й запобігти подальшому розкручуванню вартості нафтопродуктів для населення.

Найбільш прямі заходи для ринку нафтопродуктів пов’язані з фізичним нарощуванням доступності бензину, дизелю та LPG на внутрішніх ринках.

Австралія почала вивільняти бензин і дизель з внутрішніх резервів, щоб послабити дефіцит, який уже б’є по сільських ланцюгах «постачання», а також по гірничій галузі та сільському господарству.

Китай заборонив експорт нафтопродуктів , щоб упередити потенційний внутрішній дефіцит пального.

Індія задіяла надзвичайні повноваження і наказала нафтопереробникам максимізувати виробництво LPG, а також скоротила продажі промисловості, щоб не допустити нестачі для 333 мільйонів домогосподарств, які мають підключення до LPG.

Ці кроки мають спільне обґрунтування.

Вивільнення резервів працює як швидкий інструмент збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.

Заборона експорту утримує додаткові обсяги пального всередині країни.

Максимізація виробництва та перерозподіл ресурсу на користь населення дають змогу пом'якшити дефіцит саме там, де цінова чутливість найвища.

Висновок: уряди намагаються стабілізувати котирування не лише через фінансову підтримку, а передусім через контроль доступності пального на внутрішньому ринку.

Другий блок рішень стосується безпосереднього зниження цін для кінцевих споживачів через податки та субсидії.

Італія розглядає скорочення акцизів , щоб пом’якшити ціни на пальне, і водночас готова підвищити податки для компаній, які неналежно заробляють на енергетичній кризі.

Малайзія збільшує видатки на субсидії на бензин до 2 мільярдів ринггітів з 700 мільйонів ринггітів , щоб зберегти фіксовану ціну пального.

Бразилія указом президента Луїса Інасіу Лули да Сілви скасувала федеральні податки на дизель .

Ефіопія збільшила паливні субсидії.

Саме ці рішення найтісніше пов’язані зі зменшенням ціни для споживача на АЗС або з утриманням її від подальшого зростання.

Податкове зниження прямо скорочує фіскальну складову у ціні літра дизелю чи бензину.

Субсидії дають змогу державі взяти частину цінового навантаження на бюджет, а не перекладати його на населення.

Фіксована ціна , як у випадку Малайзії, є формою адміністративного захисту споживача від ринкового стрибка.

Кількісний висновок: найпомітніше нарощування підтримки в наданому матеріалі демонструє Малайзія, де фінансування бензинових субсидій зростає на 1,3 мільярда ринггітів, або майже у 2,9 раза порівняно з попереднім рівнем.

Окремо простежується ще один принцип: уряди прагнуть захистити насамперед населення, навіть якщо для цього доводиться обмежувати інші сегменти попиту.

Індія заборонила споживачам із трубопровідним газопостачанням зберігати, отримувати або повторно заправляти побутові балони LPG.

Крім того, продажі промисловості були скорочені, щоб уникнути дефіциту для 333 мільйонів домівок .

. Висновок: у кризовій ситуації уряди готові перерозподіляти ресурс на користь домогосподарств, тобто ставити соціальну стабільність вище за комерційний комфорт окремих секторів.

У політичному вимірі ця хвиля рішень показує, що паливна криза вже вийшла за межі суто ринкової реакції.

Італія прямо сигналізує про готовність карати компанії, які надмірно капіталізуються на кризі.

Китай і Австралія використовують інструменти державного контролю над потоками пального.

Бразилія і Ефіопія компенсують ціновий удар бюджетними рішеннями.

Висновок: для стабілізації нафтових котирувань і стримування цін на нафтопродукти уряди дедалі активніше заміщують вільний ринок прямим втручанням.

Ключові антикризові заходи зводяться до трьох моделей.

Модель збільшення пропозиції : резерви, максимізація виробництва, обмеження експорту.

Модель зниження кінцевої ціни : скасування податків, скорочення акцизів, розширення субсидій.

Модель пріоритету населення: перерозподіл пального на користь домогосподарств і стримування спекулятивного заробітку на кризі.

Головний підсумок полягає в тому, що уряди відповідають на ціновий шок не абстрактними заявами, а прямими рішеннями щодо вартості й доступності пального. Там, де йдеться про бензин, дизель і LPG, влада або збільшує фізичну пропозицію, або зменшує податковий і ціновий тиск, або робить і те, і інше одночасно. Саме такі кроки в наданому матеріалі виглядають основним інструментом стабілізації ринку нафти й нафтопродуктів та захисту кінцевого споживача від подальшого подорожчання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters