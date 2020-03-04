Беларусь готова к эксплуатации АЭС — МАГАТЭ

Обновлено: Март 04, 2020. Тэги: , , ,

Беларусь готова к эксплуатации АЭС — МАГАТЭ

Беларусь готова к эксплуатации АЭС.

Об этом заявил заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1″, сообщает БЕЛТА.

Миссия Международного агентства по атомной энергии по комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR 3) начала работу в Беларуси 24 февраля. Завтра будут подведены ее первые итоги. «Страна готова к эксплуатации атомной электростанции, и атомная электростанция неплохая. Беларусь очень много сделала для безопасного строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию. А когда включить блок или начать загрузку свежего топлива — страна сама принимает решение», — сказал Михаил Чудаков.

Замгендиректора МАГАТЭ заявил, что первый энергоблок БелАЭС превзошел его ожидания. «Все постфукусимские мероприятия уже внедрены и учтены, блоки будут работать надежно, долго. Проектный срок — 60 лет, я уверен, он будет продлен до 100 лет», — добавил он.

Михаил Чудаков подчеркнул, что миссии МАГАТЭ не обязательны, страна сама приглашает экспертов. «Беларусь обладает научной, экспериментальной, теоретической базой, в стране есть ядерная инфраструктура. Мы просто даем рекомендации исходя из лучшего мирового опыта, как и что можно улучшить перед пуском атомной электростанции, чтобы гарантировать ее многолетнюю, безопасную и надежную эксплуатацию», — отметил он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго — в 2021-м.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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