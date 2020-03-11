Saudi Aramco увеличит производственные мощности на 8%

Крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

Об этом говорится в сообщении компании, пишет Прайм.

«Saudi Aramco объявляет, что получила директиву от министерства энергетики увеличить свои максимальные производственные мощности с 12 миллионов баррелей в сутки до 13 миллионов баррелей в сутки», — говорится в сообщении.

«Терминал» писал, в том, что цены на нефть снизились до рекордных за последние годы уровней нет ничего удивительного. Сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году. Этот прогноз, в основе которого лежал геополитический сценарий, был опубликован в журнале «Терминал» №40 (730) от 4 октября 2014 года, напомнил Сергей Сапегин.