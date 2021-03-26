Кліматична політика ЄС ризикує погіршити ядерну енергетику — Reuters

Обновлено: Март 26, 2021. Тэги: , , ,

Кліматична політика ЄС ризикує погіршити ядерну енергетику — Reuters

Євросоюз повинен поставити ядерну енергію та інші низьковуглецеві енергетичні технології на один рівень.

На цьому наполягають в листі до Єврокомісії сім європейських країн, пише Reuters.

«Зараз Брюссель завершує розробку знакового закону про «зелене» фінансування, призначене для спрямування коштів на низьковуглецеві проєкти, при цьому ЄК ще не вирішила, чи будуть правила ЄС відносити ядерну енергію до стійких інвестицій», — йдеться у повідомленні.

Франція, Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, Словаччина та Словенія стурбовані тим, що нові кліматичні правила покладуть край атомній енергетиці.

«Ми дуже стурбовані тим, що право держав-членів блоку вибирати між різними джерелами енергії та право визначати загальну структуру енергопостачання поки сильно обмежене політикою ЄС і виключає ядерну енергетику з дедалі більшої кількості політик», – заявили країни в листі.

Звернення підписали президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністри Угорщини, Польщі, Чехії, Румунії, Словаччини та Словенії.

«Термінал» раніше писав, президент підписав указ про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та розвитку ядерної енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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