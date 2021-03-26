Кліматична політика ЄС ризикує погіршити ядерну енергетику — Reuters

Євросоюз повинен поставити ядерну енергію та інші низьковуглецеві енергетичні технології на один рівень.

На цьому наполягають в листі до Єврокомісії сім європейських країн, пише Reuters.

«Зараз Брюссель завершує розробку знакового закону про «зелене» фінансування, призначене для спрямування коштів на низьковуглецеві проєкти, при цьому ЄК ще не вирішила, чи будуть правила ЄС відносити ядерну енергію до стійких інвестицій», — йдеться у повідомленні.

Франція, Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, Словаччина та Словенія стурбовані тим, що нові кліматичні правила покладуть край атомній енергетиці.

«Ми дуже стурбовані тим, що право держав-членів блоку вибирати між різними джерелами енергії та право визначати загальну структуру енергопостачання поки сильно обмежене політикою ЄС і виключає ядерну енергетику з дедалі більшої кількості політик», – заявили країни в листі.

Звернення підписали президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністри Угорщини, Польщі, Чехії, Румунії, Словаччини та Словенії.

«Термінал» раніше писав, президент підписав указ про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та розвитку ядерної енергетики.