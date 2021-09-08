Руслан Слободян очолив Держенергонагляд

Кабінет міністрів на засіданні 8 вересня призначив Руслана Слободяна головою Державної інспекції енергетичного нагляду України.
Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.
«Кабмін призначив Слободяна Руслана Олександровича головою Державної інспекції енергетичного нагляду України», — зазначив депутат.
Слободяна з вересня 2017 року він працював на посаді технічного директора в «Хмельницькобленерго». У 2020 році він зареєструвався фізичною особою підприємцем, де серед видів діяльності заявив виробництво і торгівлю електроенергією; консультування з питань інформатизації; професійну, наукову та технічну діяльність; а також — індивідуальну мистецьку діяльність. У серпні 2021 року Кабмін відповідно до закону «Про очищення влади» призначив перевірку Слободяну як кандидату на посаду голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.