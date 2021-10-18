Перша нитка газопроводу «Північний потік-2″ заповнена технічним газом

На 18 жовтня процедуру заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік – 2» завершено.
Повідомляє Nord Stream 2 AG.
Відповідно до плану і проектними вимогами нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн куб. м, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі. Даного тиску достатньо, щоб в подальшому почати транспортування газу.
Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.
Раніше Термінал писав, що кандидат на пост канцлера ФРН висловися за гарантії Україні у зв’язку із запуском Північного потоку-2.