Казахстан охопили масові протести через зростання цін на пальне

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни на тлі протестів, що охопили кілька міст, за участю тисяч людей і вимогами зниження цін на паливо, що змусили поліцію застосувати сльозогінний газ і шумові гранати, а влада — запровадити режим надзвичайного стану та комендантську годину в низці районів республіки, але піти на поступки.



Центрами протесту стали ключова для нафтової промисловості Мангістауська область, де масові заворушення забрали десятки життів у 2011 році, і Алмати – найбільше місто республіки, пише Investing.com.

Причина виступів – різке підвищення цін на альтернативу бензину – зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ).

У вівторок 4 січня Токаєв звернувся до нації, закликавши до діалогу. «Звертаюся до молоді: не псуйте своїх життєвих шляхів, не отруюйте життя близьким, усі законні прохання та вимоги з вашого боку будуть уважно враховані, будуть прийняті відповідні рішення. Завтра відбудеться робоча нарада з усіх цих питань».

Трохи пізніше президент, який пообіцяв також, що «влада не впаде», заради «забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян» запровадив надзвичайний стан у Мангістауській області та Алма-Аті до 00.00 за місцевим часом 19 січня.

Вже в середу, 5 січня, Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасово виконувати обов’язки його голови замість Аскара Мамина призначено першого віцепрем’єра Аліхана Смаїлова. Публічні протести в жорстко контрольованій колишній радянській республіці рідкісні і є незаконними, якщо організатори не повідомлять про них заздалегідь.

У Мангістауській області протести поширилися на Жанаозен, ключове для нафтової промисловості місто на заході області, і провінційний центр Актау. Виступи розпочалися 2 січня – наступного дня після скасування граничних цін на скраплений газ. Протестувальники вимагають знизити ціну на ЗВГ зі 120 тенге ($0,27) за літр – до торішніх значень – 50 тенге за літр.

Роздрібні торговці погодилися знизити ціну на чверть, але уряд заявив, що подальше зниження неможливе через виробничі витрати. Ціна раніше регулювалася, але офіційні особи заявили, що штучно занижені ціни унеможливлюють виробництво ЗВГ. До кінця третього дня протестів влада пішла на поступки мітингувальникам: урядова комісія, про створення якої раніше повідомив Токаєв, зустрілася з активістами, які зібралися на площі Інтимак в Актау.

«На зустрічі озвучено рішення, прийняті під час переговорів з ініціативною групою Актау, а саме щодо зниження вартості зрідженого газу та встановлення ціни в 50 тенге за літр у Мангістауській області в рамках соціальної відповідальності Казмунайгаз», — йдеться у повідомленні уряду.

Влада Казахстану не уточнила, чи буде знижено ціну на ЗВГ по всій країні чи лише в одній області. На нараді в середу президент доручив вести державне регулювання цін, окрім скрапленого газу на бензин і дизель та за соціально важливими продовольчими товарами терміном на 180 днів, а також розпочати розробку закону про банкрутство фізичних осіб та розглянути необхідність запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення. У найбільшому місті Казахстану Алмати третій день поспіль оточено головні площі, у центрі міста недоступний мобільний інтернет.

Раніше «Термінал» писав, у Міністерстві інфраструктурного розвитку Казахстану заявили, що обмеження на транзит казахстанського вугілля через Росію в Україну пов’язані з завантаженістю інфраструктури з російської сторони.