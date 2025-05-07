У квітні 2025 року США досягли рекордного рівня виробництва пропану

Обновлено: Май 07, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

У квітні 2025 року США досягли рекордного рівня виробництва пропану

У квітні 2025 року США досягли рекордного рівня виробництва пропану та пропілену — 2,852 млн барелів на добу. Попри введення Китаєм 125% тарифів на імпорт американського пропану, глобальний ринок швидко адаптувався.

Зокрема, ADNOC почала закуповувати американський LPG для постачання в Індію, що дозволяє їм спрямовувати власне виробництво до Китаю без тарифів. Очікується, що сезонне зниження цін на пропан відновиться до червня, але учасникам ринку слід уважно стежити за новими торговими угодами.

Основні події тижня

Рекордне виробництво пропану та пропілену

За даними EIA, наприкінці квітня 2025 року виробництво пропану та пропілену в США досягло рекордного рівня — 2,852 млн барелів на добу. Експорт пропану становить понад 65% від загального виробництва, що робить його ключовим фактором у формуванні цін на ринку Mont Belvieu.

Адаптація до китайських тарифів

Попри введення Китаєм 125% тарифів на імпорт американського пропану, глобальний ринок швидко адаптувався. ADNOC почала закуповувати американський LPG для постачання в Індію, що дозволяє їм спрямовувати власне виробництво до Китаю без тарифів. Індія, яка імпортує більше пропану, ніж Китай, наразі майже не купує його безпосередньо з США, але потенційна торгова угода може змінити цю ситуацію.

Перспективи цін на пропан

Підвищення цін на ф’ючерси Mont Belvieu на початку квітня, ймовірно, було спричинене попереднім попитом для уникнення тарифів. Очікується, що сезонне зниження цін на пропан відновиться до червня, але учасникам ринку слід уважно стежити за новими торговими угодами.

 

Баланс постачання та попиту (станом на 25 квітня 2025 року)

  • Загальні комерційні запаси нафти: збільшилися на 4,2 млн барелів до 1,2121 млрд барелів.
  • Запаси сирої нафти: зменшилися на 2,7 млн барелів до 440,4 млн барелів.
  • Виробництво сирої нафти: зросло на 5 тис. барелів на добу до 13,465 млн барелів на добу.
  • Імпорт сирої нафти: в середньому 5,498 млн барелів на добу, що на 90 тис. барелів менше, ніж попереднього тижня.
  • Експорт сирої нафти: збільшився на 572 тис. барелів на добу до 4,121 млн барелів на добу.
  • Завантаження НПЗ: 88,6% потужностей, що на 0,5% більше, ніж попереднього тижня.
  • Запаси бензину: зменшилися на 4,0 млн барелів до 225,5 млн барелів.
  • Попит на бензин: зменшився на 316 тис. барелів на добу до 9,098 млн барелів на добу.
  • Запаси дистилятів: збільшилися на 0,9 млн барелів до 107,8 млн барелів.
  • Попит на дистиляти: зменшився на 353 тис. барелів на добу до 3,550 млн барелів на добу.
  • Запаси пропану: зросли на 0,6 млн барелів до 47,2 млн барелів.
  • Попит на пропан: збільшився на 431 тис. барелів на добу до 878 тис. барелів на добу.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto: oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: https://www.reuters.com, (Fuels Market News)

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(Всего статей: 1621)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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