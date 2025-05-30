ExxonMobil отримала підтримку проєкту блакитного водню в Байтауні завдяки змінам у політиці США

Обновлено: Май 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

ExxonMobil отримала підтримку проєкту блакитного водню в Байтауні завдяки змінам у політиці США

Міністерство енергетики США (DOE) переглянуло модель оцінки викидів для виробництва водню, що дозволить проєкту ExxonMobil у Байтауні, Техас, претендувати на ключові податкові пільги. Це рішення може стати вирішальним для реалізації найбільшого у світі проєкту з виробництва блакитного водню.

Зміни в політиці відкривають шлях до реалізації масштабного водневого проєкту

ExxonMobil планує побудувати в Байтауні, Техас, завод з виробництва блакитного водню, який стане найбільшим у світі. Завдяки перегляду Міністерством енергетики США моделі оцінки викидів, проєкт тепер може відповідати вимогам для отримання податкових пільг за розділом 45V Закону про зниження інфляції (IRA). Ці пільги є критично важливими для економічної доцільності проєкту.

  • Проєкт передбачає виробництво до 1 мільярда кубічних футів блакитного водню на добу з природного газу з уловлюванням понад 98% CO₂.
  • Очікується, що це дозволить зменшити викиди CO₂ на комплексі в Байтауні до 30%.
  • Проєкт також включає виробництво понад 1 мільйона тонн блакитного аміаку на рік для експорту до Азії та Європи.

У 2024 році ADNOC придбала 35% акцій проєкту, що свідчить про міжнародну підтримку ініціативи. Крім того, ExxonMobil уклала угоди про постачання з японськими компаніями JERA та Marubeni на сумарний обсяг 750 000 тонн блакитного аміаку на рік.([Reuters][1], [Reuters][2])

«Це дуже значна інвестиція, і партнери, яких вона залучає, свідчать про імпульс, що формується навколо цього проєкту,» — зазначив президент ExxonMobil Low Carbon Solutions Ден Амманн.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence, ExxonMobil, Reuters

Додаткові джерела інформації по темі:

* Energy Intelligence: Exxon’s Baytown H2 Plant Receives Boost From DOE Change
* ExxonMobil: Low-carbon hydrogen: Fueling our Baytown facilities
* Reuters: Exxon, Abu Dhabi’s ADNOC to partner in delayed Texas hydrogen project
* Financial Times: Abu Dhabi to invest billions in Exxon’s Texas hydrogen project
* Reuters: Exxon agrees to supply Japan’s Marubeni with low-carbon ammonia

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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