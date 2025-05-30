ExxonMobil отримала підтримку проєкту блакитного водню в Байтауні завдяки змінам у політиці США

Міністерство енергетики США (DOE) переглянуло модель оцінки викидів для виробництва водню, що дозволить проєкту ExxonMobil у Байтауні, Техас, претендувати на ключові податкові пільги. Це рішення може стати вирішальним для реалізації найбільшого у світі проєкту з виробництва блакитного водню.

Зміни в політиці відкривають шлях до реалізації масштабного водневого проєкту

ExxonMobil планує побудувати в Байтауні, Техас, завод з виробництва блакитного водню, який стане найбільшим у світі. Завдяки перегляду Міністерством енергетики США моделі оцінки викидів, проєкт тепер може відповідати вимогам для отримання податкових пільг за розділом 45V Закону про зниження інфляції (IRA). Ці пільги є критично важливими для економічної доцільності проєкту.

Проєкт передбачає виробництво до 1 мільярда кубічних футів блакитного водню на добу з природного газу з уловлюванням понад 98% CO₂.

Очікується, що це дозволить зменшити викиди CO₂ на комплексі в Байтауні до 30%.

Проєкт також включає виробництво понад 1 мільйона тонн блакитного аміаку на рік для експорту до Азії та Європи.

У 2024 році ADNOC придбала 35% акцій проєкту, що свідчить про міжнародну підтримку ініціативи. Крім того, ExxonMobil уклала угоди про постачання з японськими компаніями JERA та Marubeni на сумарний обсяг 750 000 тонн блакитного аміаку на рік.([Reuters][1], [Reuters][2])

«Це дуже значна інвестиція, і партнери, яких вона залучає, свідчать про імпульс, що формується навколо цього проєкту,» — зазначив президент ExxonMobil Low Carbon Solutions Ден Амманн.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy Intelligence, ExxonMobil, Reuters

Додаткові джерела інформації по темі:

* Energy Intelligence: Exxon’s Baytown H2 Plant Receives Boost From DOE Change

* ExxonMobil: Low-carbon hydrogen: Fueling our Baytown facilities

* Reuters: Exxon, Abu Dhabi’s ADNOC to partner in delayed Texas hydrogen project

* Financial Times: Abu Dhabi to invest billions in Exxon’s Texas hydrogen project

* Reuters: Exxon agrees to supply Japan’s Marubeni with low-carbon ammonia