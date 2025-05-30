Platts виправляє оцінки цін на мазут у Середземноморському регіоні за 29 травня

S\&P Global Commodity Insights повідомила про виправлення тимчасово опублікованих некоректних оцінок цін на мазут з високим вмістом сірки (HSFO) у Середземноморському регіоні за 29 травня 2025 року. Ціни були оновлені для забезпечення точності ринкових даних.

Оновлені оцінки цін на мазут

Згідно з оновленими даними, ціни на мазут з вмістом сірки 3,5% склали:

CIF Med Cargo (PUAAY00): $418–$418,50 за метричну тонну

$418–$418,50 за метричну тонну FOB Med Cargo (PUAAZ00): $397,25–$397,75 за метричну тонну

Ці виправлення є частиною зобов’язань Platts щодо забезпечення прозорості та точності ринкових оцінок.

«Точність ринкових оцінок є критично важливою для учасників ринку, особливо в умовах високої волатильності. Виправлення Platts допомагає підтримувати довіру до ринкових даних,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: S\&P Global