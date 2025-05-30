Platts виправляє оцінки цін на мазут у Середземноморському регіоні за 29 травня

Обновлено: Май 30, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Platts виправляє оцінки цін на мазут у Середземноморському регіоні за 29 травня

S\&P Global Commodity Insights повідомила про виправлення тимчасово опублікованих некоректних оцінок цін на мазут з високим вмістом сірки (HSFO) у Середземноморському регіоні за 29 травня 2025 року. Ціни були оновлені для забезпечення точності ринкових даних.

Оновлені оцінки цін на мазут

Згідно з оновленими даними, ціни на мазут з вмістом сірки 3,5% склали:

  • CIF Med Cargo (PUAAY00): $418–$418,50 за метричну тонну
  • FOB Med Cargo (PUAAZ00): $397,25–$397,75 за метричну тонну

Ці виправлення є частиною зобов’язань Platts щодо забезпечення прозорості та точності ринкових оцінок.

«Точність ринкових оцінок є критично важливою для учасників ринку, особливо в умовах високої волатильності. Виправлення Platts допомагає підтримувати довіру до ринкових даних,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: S\&P Global

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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