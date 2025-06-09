AI та дата-центри провокують бум газової генерації у США

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

AI та дата-центри провокують бум газової генерації у США

США очікує нову хвилю газової генерації до 2030 року, спричинену попитом з боку дата-центрів, попри прагнення до чистої енергетики

Проміжна реальність між чистою енергією та реальними потребами потужності

Попри активні заяви про перехід до чистої енергетики, зростання попиту на електроенергію з боку інфраструктури штучного інтелекту та дата-центрів змушує країни, насамперед США, робити ставку на газову генерацію. Поки геотермальна та ядерна енергетика ще потребують часу для масштабного розгортання, індустрія обирає «тут і зараз» – тобто викопне паливо.

  • Вірджинія вже прогнозує потребу у 9,9–15,3 ГВт нових потужностей на викопному паливі до 2040 року, навіть за повного дотримання Clean Energy Act.
  • 19 ГВт нових газових потужностей, орієнтованих на дата-центри, планується ввести до 2030 року в розвинених економіках, з яких 95% – у США.
  • GE Vernova вже зафіксувала 20 ГВт нових замовлень на газові турбіни у 2024 році, що є майже подвоєнням порівняно з 2023 роком (9,5 ГВт).
  • Багато угод з дата-центрами ще не відображено у фінансовій звітності чи офіційних книгах замовлень.

Ризики перегріву і невизначеності

Втім, ринок генерації з газу несе у собі й стримувальні фактори, які можуть обмежити інвестиції в найближчій перспективі:

  • Виробники турбін ще не повністю оговталися після попереднього спаду – обмежене вільне капіталовкладення.
  • Фінансова дисципліна у галузі: після періодів «буму і спаду» компанії обережніше ставляться до надмірних інвестицій.
  • Невизначеність навантаження та скасування проєктів дата-центрів у США стримують рішучість інвесторів.
  • Наприклад, компанія Engie скасувала два проєкти газової генерації в Техасі через затримки з постачанням обладнання.

Проблеми з постачанням: ранні сигнали перевантаження

Складнощі з постачанням турбін та іншого обладнання вже дають про себе знати. З 17 запланованих проєктів газової генерації у програмі штату Техас, 8 було скасовано або відкликано, що сигналізує про системні обмеження в ланцюгах постачання.

«Скасування з боку Engie через затримки у постачанні є раннім сигналом обмежень у ланцюгах постачання», – йдеться в аналітичному огляді IEA.

Висновок

Штучний інтелект і цифрова інфраструктура вже змінюють енергетичну карту світу. Попри стратегії декарбонізації, реальні навантаження вимагають швидких рішень, і саме газова генерація нині забезпечує необхідну маневреність. У довгостроковій перспективі майбутнє залишається за «зеленою» енергією, але до того часу – США, як провідний центр AI та дата-індустрії, нарощує викопну генерацію.

Джерело:  Terminal
За матеріалами:

IEA Power Market Report, 2025
McCoy Power Reports, 2025

Додаткові джерела інформації:

GE Vernova
Engie Press Room
Virginia State Energy Office

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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