США призупинили експорт ядерних компонентів до китайських АЕС

Обновлено: Июнь 13, 2025. Тэги: , , ,

США призупинили експорт ядерних компонентів до китайських АЕС

Оголошено тимчасове призупинення експортних ліцензій США для американських постачальників ядерного обладнання, що постачалося до китайських електростанцій.

Нове посилення торгівельних обмежень у сфері ядерної енергетики

  • Департамент торгівлі США призупинив дію експортних ліцензій для обладнання, яке постачалося американськими компаніями до китайських АЕС, зокрема компаніями Westinghouse та Emerson
  • Оцінюваний обсяг цих призупинених постачань становить сотні мільйонів доларів США
  • Зупинено не лише ядерне обладнання, а й інші стратегічні товари — авіаційні двигуни для COMAC, гідравлічні рідини, етан, бутан тощо
  • Цей крок іде у рамках посилення експортного контролю через загострення торгівельної напруги між США та Китаєм

Міжнародний контекст та ризики для американських постачальників

  • Попри те, що цей крок може скоротити виробничі ланцюги постачання, аналітики попереджають про можливість розвитку китайської ядерної галузі та зниження залежності від імпорту
  • Westinghouse, чия технологія експлуатується на понад 400 ядерних реакторах у світі, і Emerson, який постачає вимірювальні прилади — залежать від цього ринку
  • Ліцензії можуть бути відновлені за підсумками подальших переговорів; наразі критерії залишаються невизначеними

Наслідки та перспективи

  • Китай активно просуває власні реактори Hualong‑1 і інші локальні технології, збільшуючи незалежність від західних постачальників
  • Наслідки для глобального ринку ядерної енергетики: США намагаються стримувати експансію китайських АЕС, але одночасно можуть втратити ринкові можливості та заохотити китайську імпортозаміщувальну стратегію
  • Подальші етапи торгівельної напруги між США та Китаєм будуть визначальними для розвитку цієї сфери

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters
Додаткові джерела інформації: South China Morning Post / Reuters про самодостатність Китаю

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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