США призупинили експорт ядерних компонентів до китайських АЕС

Оголошено тимчасове призупинення експортних ліцензій США для американських постачальників ядерного обладнання, що постачалося до китайських електростанцій.
Нове посилення торгівельних обмежень у сфері ядерної енергетики
- Департамент торгівлі США призупинив дію експортних ліцензій для обладнання, яке постачалося американськими компаніями до китайських АЕС, зокрема компаніями Westinghouse та Emerson
- Оцінюваний обсяг цих призупинених постачань становить сотні мільйонів доларів США
- Зупинено не лише ядерне обладнання, а й інші стратегічні товари — авіаційні двигуни для COMAC, гідравлічні рідини, етан, бутан тощо
- Цей крок іде у рамках посилення експортного контролю через загострення торгівельної напруги між США та Китаєм
Міжнародний контекст та ризики для американських постачальників
- Попри те, що цей крок може скоротити виробничі ланцюги постачання, аналітики попереджають про можливість розвитку китайської ядерної галузі та зниження залежності від імпорту
- Westinghouse, чия технологія експлуатується на понад 400 ядерних реакторах у світі, і Emerson, який постачає вимірювальні прилади — залежать від цього ринку
- Ліцензії можуть бути відновлені за підсумками подальших переговорів; наразі критерії залишаються невизначеними
Наслідки та перспективи
- Китай активно просуває власні реактори Hualong‑1 і інші локальні технології, збільшуючи незалежність від західних постачальників
- Наслідки для глобального ринку ядерної енергетики: США намагаються стримувати експансію китайських АЕС, але одночасно можуть втратити ринкові можливості та заохотити китайську імпортозаміщувальну стратегію
- Подальші етапи торгівельної напруги між США та Китаєм будуть визначальними для розвитку цієї сфери
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters
Додаткові джерела інформації: South China Morning Post / Reuters про самодостатність Китаю