Нафта дешевшає через зменшення ризиків на Близькому Сході, але завершує другий місяць зростанням

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Нафта дешевшає через зменшення ризиків на Близькому Сході, але завершує другий місяць зростанням

Ціни на нафту знизилися на фоні зменшення ризиків на Близькому Сході та очікувань зростання постачання від OPEC+ у серпні, попри підсумкове зростання на ринку за два місяці поспіль.

Ціни та динаміка ринку

Попри значне падіння протягом минулого тижня, обидва ключові еталонні сорти нафти завершили червень зі зростанням:

  • Brent подорожчав на 6%
  • Американська WTI додала 7%

У понеділок серпневі ф’ючерси на Brent знизилися на 16 центів (0.2%) до $67.61 за барель, тоді як більш активний вересневий контракт закрився на рівні $66.74. WTI втратила 41 цент (0.6%) до $65.11 за барель.

Вплив геополітики та видобуток

Ціни на нафту різко підскочили вище $80 за барель під час 12-денної війни, що почалася після удару Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану 13 червня, але швидке припинення вогню посприяло зниженню «премії за ризик» у постачанні.

«Це припинення вогню, яке швидко організували, наразі тримається, тож премія за ризик постачання швидко знімається», — зазначив Джон Кілдафф, партнер Again Capital.

Водночас рекордний видобуток у США також тиснув на настрої ринку:

  • У квітні видобуток зріс до рекордних 13.47 млн барелів на добу, порівняно з 13.45 млн у березні.

Плани OPEC+ на серпень

Чотири джерела Reuters повідомили, що OPEC+ планує підняти видобуток на 411 тис. барелів на добу у серпні. Це доповнить попередні кроки у травні, червні та липні, довівши загальне цьогорічне збільшення постачання до 1.78 млн барелів на добу (понад 1.5% світового попиту).

«Я вважаю, що цей потенційний тиск з боку пропозиції недооцінений, що робить нафту вразливою до подальшого послаблення», — сказав Оле Гансен, керівник відділу стратегії сировинних товарів Saxo Bank.

Попри зростання постачання, деяка обмеженість ринку зберігається. За даними опитування Reuters, видобуток країн OPEC зріс у травні, але загальні показники стримували скорочення у тих країнах, які раніше перевищували квоти. Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати збільшили обсяги менше від дозволеного. Казахстан може перевищити прогноз виробництва приблизно на 2% завдяки оновленню потужностей на найбільших каспійських родовищах.

Очікування на 2025 рік

Опитування 40 економістів і аналітиків у червні прогнозує середню ціну Brent на рівні $67.86 за барель у 2025 році (вище травневого прогнозу $66.98). Американську нафту WTI оцінюють у $64.51 за барель (вище попередньої оцінки $63.35).

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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