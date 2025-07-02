Світові банки підвищують прогноз цін на нафту попри обережні настрої ринку

Великі банки Уолл-стріт трохи підвищили прогнози цін на нафту через геополітичні ризики на Близькому Сході, однак очікування глобального надлишку постачання та невизначені перспективи попиту продовжують тиснути на ринок.
Обмежене підвищення прогнозів цін
Нове опитування, підготовлене The Wall Street Journal за участю Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley, засвідчило помірне підвищення прогнозів нафти:
- Brent очікують у середньому на рівні 66,32 долара за барель цього року
- West Texas Intermediate (WTI) прогнозують 63,03 долара за барель
Водночас геополітична напруга на Близькому Сході стала основним фактором для перегляду прогнозів. Однак експерти банків відзначають збереження обережного підходу через ризики надлишку постачання та невизначеність попиту на світовому ринку.
Фактори впливу на прогнози
- Посилення геополітичної напруги на Близькому Сході
- Побоювання глобального надлишку постачання
- Невизначеність щодо відновлення попиту
Джерело: Terminal
За матеріалами: The Wall Street Journal