Світові банки підвищують прогноз цін на нафту попри обережні настрої ринку

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , ,

Світові банки підвищують прогноз цін на нафту попри обережні настрої ринку

Великі банки Уолл-стріт трохи підвищили прогнози цін на нафту через геополітичні ризики на Близькому Сході, однак очікування глобального надлишку постачання та невизначені перспективи попиту продовжують тиснути на ринок.

Обмежене підвищення прогнозів цін

Нове опитування, підготовлене The Wall Street Journal за участю Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley, засвідчило помірне підвищення прогнозів нафти:

  • Brent очікують у середньому на рівні 66,32 долара за барель цього року
  • West Texas Intermediate (WTI) прогнозують 63,03 долара за барель

Водночас геополітична напруга на Близькому Сході стала основним фактором для перегляду прогнозів. Однак експерти банків відзначають збереження обережного підходу через ризики надлишку постачання та невизначеність попиту на світовому ринку.

Фактори впливу на прогнози

  • Посилення геополітичної напруги на Близькому Сході
  • Побоювання глобального надлишку постачання
  • Невизначеність щодо відновлення попиту

Джерело: Terminal
За матеріалами: The Wall Street Journal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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