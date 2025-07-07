Неочікуване скорочення виробництва бензину в США впливає на ринки пального

Несподіване падіння виробництва бензину в США на 491 тис. барелів за тиждень спровокувало хвилю корекцій на ринку нафтопродуктів. Попри відсутність узгодженого прогнозу, ці дані вже змушують інвесторів переоцінювати ризики для сектору пального та суміжних галузей.

Виробництво бензину: раптовий дефіцит та його наслідки

Американська EIA зафіксувала суттєве скорочення тижневого виробництва бензину — мінус 491 тис. барелів, що суттєво перевищує типові коливання на рівні ±50 тис. барелів. Це стало сигналом про несподівану напругу на ринку постачання, на фоні нестабільності глобальної енергетики.

Ймовірні причини скорочення — аварійні зупинки нафтопереробних заводів у Техасі, Луїзіані та на Середньому Заході США.

Ураган Idella вивів з ладу близько 1 млн барелів на добу потужностей переробки.

Ключові заводи ExxonMobil у Батон-Руж та Shell у Дір-Парку працювали лише на 20% потужності через пошкодження та підтоплення.

Додаткові ускладнення спричинили старі інфраструктурні обмеження та вузькі місця нафтопроводів узбережжя Мексиканської затоки.

Вплив на ринок та інвестиційні стратегії

Для сектору обладнання та послуг у сфері енергетики відкриваються можливості на ремонти та модернізацію. Попит на послуги таких компаній, як Schlumberger (SLB) та Baker Hughes (BKR), може зрости.

Водночас автомобільна промисловість стикається з негативними наслідками:

Зростання вартості пального стримує споживчі витрати.

Операційні витрати автовиробників збільшуються.

Реакція ринку

Акції енергетичних сервісних компаній виросли на 2.5% на очікуваннях збільшення інвестицій у відновлення інфраструктури.

Акції автомобільних компаній впали на 1.8% через побоювання щодо попиту на пальнозалежні моделі.

Ф’ючерси на нафту марки WTI зросли на 1.2%, торгуючись близько $68 за барель — попри багаторічні мінімуми, ринок залишається дуже чутливим до геополітичних ризиків.

Висновки

Нинішній шок у виробництві бензину підкреслює вразливість енергетичного ринку. Інвестори орієнтуються на ротацію секторів, зменшуючи вагу автовиробників і збільшуючи інвестиції в енергетичні сервіси. Очікується подальше уточнення динаміки постачання у щотижневих звітах EIA та на нараді ОПЕК+ 15 липня.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Epic Events,