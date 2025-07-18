Аналітики прогнозують зростання цін на нафту та газ через обмеженість запасів і ризик нових санкцій

Аналітики Standard Chartered і Goldman Sachs очікують суттєвого зростання цін на нафту, якщо ринки усвідомлять реальний дефіцит вільних виробничих потужностей ОПЕК. Паралельно очікується сплеск цін на природний газ у разі запровадження нових санкцій США проти російського експорту.

Обмежені запаси — потенціал зростання цін

На 9-му Міжнародному семінарі ОПЕК у Відні обговорювали безпеку енергопостачання, інвестиції та зміну клімату. Особлива увага приділялася узгодженню дій країн-виробників і споживачів енергії.

Standard Chartered вважає, що ринок переоцінює обсяг вільних виробничих потужностей ОПЕК — на рівні 5–6 млн барелів на добу. Реальні запаси є меншими та географічно обмеженими.

вважає, що ринок переоцінює обсяг вільних виробничих потужностей ОПЕК — на рівні 5–6 млн барелів на добу. Реальні запаси є меншими та географічно обмеженими. На думку аналітиків, близько двох третин очікуваних резервів не існує, що може призвести до стрибка цін на $15 за барель у 2026 році.

Goldman Sachs підвищує прогнози на 2025 рік

Goldman Sachs також очікує зростання нафтових котирувань у другій половині 2025 року через:

зменшення запасів нафти в країнах ОЕСР

низький рівень резервів

обмеження експорту з рф

Оновлені прогнози банку:

Brent: 66 $/барель (раніше — 61)

(раніше — 61) WTI: 63 $/барель (раніше — 57)

Водночас, довгостроковий прогноз на 2026 рік залишається помірним — 56 $/барель для Brent через очікуваний профіцит у 1,7 млн барелів/добу.

Ризик санкцій проти російського газу — новий ціновий драйвер

Після ініціативи американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля щодо «Закону про санкції проти росії – 2025», очікується потенційна хвиля нових обмежень на імпорт газу:

«Ми працюємо над двопартійним законопроєктом, який передбачає тарифи до 500% на країни, що купують нафту і газ у росії»

На цьому тлі аналітики Standard Chartered прогнозують:

зростання попиту на американський ЗПГ , якщо експорт російського газу буде скорочено

, якщо експорт російського газу буде скорочено стрибок цін на природний газ у ЄС

Станом на 13 липня 2025 року запаси газу в Європі сягнули 73,1 млрд м³ (+2,31 млрд м³ за тиждень). Але за оцінками аналітиків, до кінця сезону ін’єкцій буде заповнено лише 84,3% сховищ.

Поточний імпорт газу з рф

79,8 млн м³/добу — середній рівень імпорту трубопровідного газу з рф до ЄС за перші 14 днів липня

— середній рівень імпорту трубопровідного газу з рф до ЄС за перші 14 днів липня Газ надходить через Болгарію, Угорщину і Словаччину по «Турецькому потоку»

65 млн м³/добу — імпорт ЗПГ з рф (18,6% загального імпорту)

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com, Standard Chartered, Goldman Sachs

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