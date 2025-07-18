Обновлено: Июль 18, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Аналітики прогнозують зростання цін на нафту та газ через обмеженість запасів і ризик нових санкцій

Аналітики Standard Chartered і Goldman Sachs очікують суттєвого зростання цін на нафту, якщо ринки усвідомлять реальний дефіцит вільних виробничих потужностей ОПЕК. Паралельно очікується сплеск цін на природний газ у разі запровадження нових санкцій США проти російського експорту.

Обмежені запаси — потенціал зростання цін

На 9-му Міжнародному семінарі ОПЕК у Відні обговорювали безпеку енергопостачання, інвестиції та зміну клімату. Особлива увага приділялася узгодженню дій країн-виробників і споживачів енергії.

  • Standard Chartered вважає, що ринок переоцінює обсяг вільних виробничих потужностей ОПЕК — на рівні 5–6 млн барелів на добу. Реальні запаси є меншими та географічно обмеженими.
  • На думку аналітиків, близько двох третин очікуваних резервів не існує, що може призвести до стрибка цін на $15 за барель у 2026 році.

Goldman Sachs підвищує прогнози на 2025 рік

Goldman Sachs також очікує зростання нафтових котирувань у другій половині 2025 року через:

  • зменшення запасів нафти в країнах ОЕСР
  • низький рівень резервів
  • обмеження експорту з рф

Оновлені прогнози банку:

  • Brent: 66 $/барель (раніше — 61)
  • WTI: 63 $/барель (раніше — 57)

Водночас, довгостроковий прогноз на 2026 рік залишається помірним — 56 $/барель для Brent через очікуваний профіцит у 1,7 млн барелів/добу.

Ризик санкцій проти російського газу — новий ціновий драйвер

Після ініціативи американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля щодо «Закону про санкції проти росії – 2025», очікується потенційна хвиля нових обмежень на імпорт газу:

«Ми працюємо над двопартійним законопроєктом, який передбачає тарифи до 500% на країни, що купують нафту і газ у росії»

На цьому тлі аналітики Standard Chartered прогнозують:

  • зростання попиту на американський ЗПГ, якщо експорт російського газу буде скорочено
  • стрибок цін на природний газ у ЄС

Станом на 13 липня 2025 року запаси газу в Європі сягнули 73,1 млрд м³ (+2,31 млрд м³ за тиждень). Але за оцінками аналітиків, до кінця сезону ін’єкцій буде заповнено лише 84,3% сховищ.

Поточний імпорт газу з рф

  • 79,8 млн м³/добу — середній рівень імпорту трубопровідного газу з рф до ЄС за перші 14 днів липня
  • Газ надходить через Болгарію, Угорщину і Словаччину по «Турецькому потоку»
  • 65 млн м³/добу — імпорт ЗПГ з рф (18,6% загального імпорту)

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.comStandard Chartered,  Goldman Sachs

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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