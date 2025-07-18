Аналітики прогнозують зростання цін на нафту та газ через обмеженість запасів і ризик нових санкцій
Аналітики Standard Chartered і Goldman Sachs очікують суттєвого зростання цін на нафту, якщо ринки усвідомлять реальний дефіцит вільних виробничих потужностей ОПЕК. Паралельно очікується сплеск цін на природний газ у разі запровадження нових санкцій США проти російського експорту.
Обмежені запаси — потенціал зростання цін
На 9-му Міжнародному семінарі ОПЕК у Відні обговорювали безпеку енергопостачання, інвестиції та зміну клімату. Особлива увага приділялася узгодженню дій країн-виробників і споживачів енергії.
- Standard Chartered вважає, що ринок переоцінює обсяг вільних виробничих потужностей ОПЕК — на рівні 5–6 млн барелів на добу. Реальні запаси є меншими та географічно обмеженими.
- На думку аналітиків, близько двох третин очікуваних резервів не існує, що може призвести до стрибка цін на $15 за барель у 2026 році.
Goldman Sachs підвищує прогнози на 2025 рік
Goldman Sachs також очікує зростання нафтових котирувань у другій половині 2025 року через:
- зменшення запасів нафти в країнах ОЕСР
- низький рівень резервів
- обмеження експорту з рф
Оновлені прогнози банку:
- Brent: 66 $/барель (раніше — 61)
- WTI: 63 $/барель (раніше — 57)
Водночас, довгостроковий прогноз на 2026 рік залишається помірним — 56 $/барель для Brent через очікуваний профіцит у 1,7 млн барелів/добу.
Ризик санкцій проти російського газу — новий ціновий драйвер
Після ініціативи американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля щодо «Закону про санкції проти росії – 2025», очікується потенційна хвиля нових обмежень на імпорт газу:
«Ми працюємо над двопартійним законопроєктом, який передбачає тарифи до 500% на країни, що купують нафту і газ у росії»
На цьому тлі аналітики Standard Chartered прогнозують:
- зростання попиту на американський ЗПГ, якщо експорт російського газу буде скорочено
- стрибок цін на природний газ у ЄС
Станом на 13 липня 2025 року запаси газу в Європі сягнули 73,1 млрд м³ (+2,31 млрд м³ за тиждень). Але за оцінками аналітиків, до кінця сезону ін’єкцій буде заповнено лише 84,3% сховищ.
Поточний імпорт газу з рф
- 79,8 млн м³/добу — середній рівень імпорту трубопровідного газу з рф до ЄС за перші 14 днів липня
- Газ надходить через Болгарію, Угорщину і Словаччину по «Турецькому потоку»
- 65 млн м³/добу — імпорт ЗПГ з рф (18,6% загального імпорту)
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com, Standard Chartered, Goldman Sachs
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