Ціни на нафту втратили раннє зростання через очікування збільшення експорту з Іраку

Обновлено: Июль 18, 2025. Тэги: , , , , ,

Ціни на нафту втратили раннє зростання через очікування збільшення експорту з Іраку

Crude Oil Prices Erase Early Gains on the Outlook for Iraq to Boost Crude Exports

Наступне: ціни на нафту повернулися до раніше зафіксованого рівня після ранкового зростання. Причини — очікування збільшення обсягів експорту нафти з іракського Курдистану та нові санкції ЄС щодо російської нафти.

Зростання експорту з Іраку тисне на ціни

Ірак схвалив план щодо відновлення експорту нафти з його напівавтономного Курдистану через трубопровід Ірак–Туреччина, який був зупинений з березня 2023 року. Курдистан розраховує постачати до 230 000 барелів нафти на добу після відновлення експорту. Ірак — другий за обсягом видобувач у ОПЕК.

ЄС посилює санкції проти російської нафти

  • Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти російського нафтового експорту, що включає відключення 20 російських банків від SWIFT, заборону нафтопереробної продукції за участю росії, а також санкції щодо 105 суден «тіньового флоту». Це підтримує ціни

Сильна економіка США підтримує попит

  • Ліцензії на новобудови у США в червні зросли на 4,6 % м/м до 1,321 млн (проти очікуваних 1,300 млн).
  • Будівельні дозволи неочікувано збільшилися на 0,2 % м/м до 1,397 млн (очікувалось падіння до 1,387 млн).
  • Індекс споживчого настрою Університету Мічигану у липні зріс на 1,1 пункту до 61,8 — п’яти‑місячного максимуму.

Можливий надлишок та дії ОПЕК+

Після рішення ОПЕК+ з 1 серпня збільшити видобуток на 548 000 б/д (більше за очікувані 411 000 б/д) ринки очікують подальші кроки. Саудівська Аравія заявила про можливість подальших збільшень — стратегія спрямована на зниження цін та дисципліну серед країн, таких як Казахстан і Ірак. ОПЕК+ планує відновити 2,2 млн б/д виробництва до вересня 2026.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, запаси зростають на 1 млн б/д, а у четвертому кварталі 2025 року можливий надлишок, що складатиме 1,5 % від світового споживання.

Запаси та бурові установки у США

  • Запаси сирої нафти в резервуарах (на суднах) за тиждень до 11 липня знизилися на 4,6 % до 78,03 млн барелів.
  • Звіт EIA за 11 липня: запаси сирої нафти впали на 3,859 млн барелів — перше зменшення за три тижні; запаси бензину і дистилятів збільшилися.
  • Запаси нафти станом на 11 липня були на 8 % нижчими від середнього за 5 років, бензину – на 0,1 %, дистилятів – на 21,1 % нижче за п’ятирічний показник.
  • Видобуток у США зменшився на 0,1 % до 13,375 млн б/д, трохи нижче рекорду 13,631 млн б/д (тиждень до 6 грудня 2024).
  • Кількість активних бурових установок за даними Baker Hughes впала на 1 одиницю до 424 — мінімум за 3,75 роки (станом на 11 липня). У грудні 2022 їх було 627.

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal
За матеріалами: barchart.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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