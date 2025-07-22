Diesel обігнав бензин і став найпопулярнішим паливом літа

У розпал літнього сезону в США дизель повернувся в центр уваги — з обсягами запасів, найнижчими з 1996-го, і рекордною торгівлею контрактами на цьому паливі, попри очікувану надлишкову пропозицію на ринку нафти.

Рекордна активність на ринку дизеля

Запаси дизеля в США наразі на найнижчому рівні з 1996 р. для цього сезону.

наразі на найнижчому рівні з 1996 р. для цього сезону. Понад 300 000 контрактів на дизель було обміняно за два тижні — більше, ніж торік за аналогічний період.

на дизель було обміняно за два тижні — більше, ніж торік за аналогічний період. Менеджери фондів найбільш оптимістично налаштовані щодо дизеля з 2018 р.

Причини дефіциту: пожежі в Канаді та санкції проти Венесуели зменшують виробництво важкої нафти; низькі маржі зменшили мотивацію виробників збільшувати обсяги; підвищене виробництво авіаційного пального скоротило вихід дизелю; зміни державної політики стримують розвиток альтернатив на біооснові.

Ф’ючерси на дизель зросли на 7 % у липні.

Геополітичні та регіональні чинники

Попри очікування надлишку нафти в 2025–2026 рр., ситуація з дизелем створює позитивну інфляційну точку в ринку. Складна ситуація в США доповнюється затримкою санкцій ЄС проти російських нафтопродуктів: обмеження на імпорт дизеля з росії, оголошені 21 липня, наберуть чинності лише 21 січня 2026 р. Це дає ринку «перерву» перед можливими новими дефіцитами.

«Якщо запаси не покращаться найближчим часом, нас чекає тісна зима, яка перейде у весняний період відновлення», — зазначила Саманта Гартке з Vortexa.

Водночас розрив у позиціях трейдерів очевидний: близько 82 % позицій відкрито по дизелю, тоді як по бензину — лише 18 %.

Аналітики Citigroup вважають, що нинішні умови — тимчасові: зростання попиту і підвищене завантаження НПЗ можуть нормалізувати ситуацію. Однак Rabobank прогнозує, що структурні зрушення у напрямку дизеля можуть спонукати до більш довготривалого зростання цін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg