Diesel обігнав бензин і став найпопулярнішим паливом літа

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , ,

Diesel обігнав бензин і став найпопулярнішим паливом літа

У розпал літнього сезону в США дизель повернувся в центр уваги — з обсягами запасів, найнижчими з 1996-го, і рекордною торгівлею контрактами на цьому паливі, попри очікувану надлишкову пропозицію на ринку нафти.

Рекордна активність на ринку дизеля

  • Запаси дизеля в США наразі на найнижчому рівні з 1996 р. для цього сезону.
  • Понад 300 000 контрактів на дизель було обміняно за два тижні — більше, ніж торік за аналогічний період.
  • Менеджери фондів найбільш оптимістично налаштовані щодо дизеля з 2018 р.
  • Причини дефіциту:
    • пожежі в Канаді та санкції проти Венесуели зменшують виробництво важкої нафти;
    • низькі маржі зменшили мотивацію виробників збільшувати обсяги;
    • підвищене виробництво авіаційного пального скоротило вихід дизелю;
    • зміни державної політики стримують розвиток альтернатив на біооснові.
  • Ф’ючерси на дизель зросли на 7 % у липні.

Геополітичні та регіональні чинники

Попри очікування надлишку нафти в 2025–2026 рр., ситуація з дизелем створює позитивну інфляційну точку в ринку. Складна ситуація в США доповнюється затримкою санкцій ЄС проти російських нафтопродуктів: обмеження на імпорт дизеля з росії, оголошені 21 липня, наберуть чинності лише 21 січня 2026 р. Це дає ринку «перерву» перед можливими новими дефіцитами.

«Якщо запаси не покращаться найближчим часом, нас чекає тісна зима, яка перейде у весняний період відновлення», — зазначила Саманта Гартке з Vortexa.

Водночас розрив у позиціях трейдерів очевидний: близько 82 % позицій відкрито по дизелю, тоді як по бензину — лише 18 %.

Аналітики Citigroup вважають, що нинішні умови — тимчасові: зростання попиту і підвищене завантаження НПЗ можуть нормалізувати ситуацію. Однак Rabobank прогнозує, що структурні зрушення у напрямку дизеля можуть спонукати до більш довготривалого зростання цін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

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Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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