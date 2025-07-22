Diesel обігнав бензин і став найпопулярнішим паливом літа

У розпал літнього сезону в США дизель повернувся в центр уваги — з обсягами запасів, найнижчими з 1996-го, і рекордною торгівлею контрактами на цьому паливі, попри очікувану надлишкову пропозицію на ринку нафти.
Рекордна активність на ринку дизеля
- Запаси дизеля в США наразі на найнижчому рівні з 1996 р. для цього сезону.
- Понад 300 000 контрактів на дизель було обміняно за два тижні — більше, ніж торік за аналогічний період.
- Менеджери фондів найбільш оптимістично налаштовані щодо дизеля з 2018 р.
- Причини дефіциту:
- пожежі в Канаді та санкції проти Венесуели зменшують виробництво важкої нафти;
- низькі маржі зменшили мотивацію виробників збільшувати обсяги;
- підвищене виробництво авіаційного пального скоротило вихід дизелю;
- зміни державної політики стримують розвиток альтернатив на біооснові.
- Ф’ючерси на дизель зросли на 7 % у липні.
Геополітичні та регіональні чинники
Попри очікування надлишку нафти в 2025–2026 рр., ситуація з дизелем створює позитивну інфляційну точку в ринку. Складна ситуація в США доповнюється затримкою санкцій ЄС проти російських нафтопродуктів: обмеження на імпорт дизеля з росії, оголошені 21 липня, наберуть чинності лише 21 січня 2026 р. Це дає ринку «перерву» перед можливими новими дефіцитами.
«Якщо запаси не покращаться найближчим часом, нас чекає тісна зима, яка перейде у весняний період відновлення», — зазначила Саманта Гартке з Vortexa.
Водночас розрив у позиціях трейдерів очевидний: близько 82 % позицій відкрито по дизелю, тоді як по бензину — лише 18 %.
Аналітики Citigroup вважають, що нинішні умови — тимчасові: зростання попиту і підвищене завантаження НПЗ можуть нормалізувати ситуацію. Однак Rabobank прогнозує, що структурні зрушення у напрямку дизеля можуть спонукати до більш довготривалого зростання цін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg