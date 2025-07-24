Німецька офшорна вітроенергетика потребує реформ для досягнення цілей енергопереходу
Темпи розвитку офшорної вітроенергетики у Німеччині в першій половині 2025 року фактично зупинилися. Представники галузі вимагають термінового перегляду умов тендерів і тарифної політики для досягнення державних цілей у сфері відновлюваної енергетики.
Стагнація та виклики для вітроенергетичного сектору
Станом на 30 червня 2025 року встановлена потужність офшорної вітроенергетики в Німеччині залишалася на рівні 9,2 ГВт, що відповідає показнику на кінець 2024 року.
- 1,9 ГВт офшорної потужності наразі перебуває в стадії будівництва.
- 3,6 ГВт — це потужності, за якими вже ухвалено інвестиційні рішення.
- 17,5 ГВт — проєкти, що вже виграли аукціони, але ще не запущені в реалізацію.
Водночас галузеві асоціації підкреслюють, що для досягнення цільового показника у 70 ГВт до 2045 року, потрібно терміново оновити підходи до тендерів та забезпечити більш привабливі фінансові умови для інвесторів.
Системні проблеми і глобальний контекст
Серед викликів, які гальмують розвиток сектору, вказуються:
- Недосконала цінова політика у процедурах державних закупівель.
- Регуляторна невизначеність для нових проєктів.
- Глобальні труднощі із ланцюгами постачання та зростанням вартості капіталу.
Офшорна вітроенергетика залишатиметься ключовим елементом енергетичного переходу в Німеччині, — йдеться у заяві Bundesverband WindEnergie (BWE).
Навіть попри рекордне введення в експлуатацію нових наземних вітроустановок за останні вісім років, країна все ще відстає від графіка досягнення законодавчо встановлених орієнтирів у межах EEG (Закону про відновлювані джерела енергії).
Ключові вимоги галузі
- Продовження спрощення процедур погодження проєктів вітроелектростанцій.
- Невідкладна модернізація електромереж для інтеграції зростаючих обсягів «зеленої» електроенергії.
- Створення умов для довгострокової фінансової стабільності інвесторів.
Згідно з офіційними планами, Німеччина має встановлювати щонайменше 10 ГВт нових вітрових потужностей щороку, аби забезпечити до 2030 року 80% виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice.com