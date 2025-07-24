Обновлено: Июль 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Німецька офшорна вітроенергетика потребує реформ для досягнення цілей енергопереходу

Темпи розвитку офшорної вітроенергетики у Німеччині в першій половині 2025 року фактично зупинилися. Представники галузі вимагають термінового перегляду умов тендерів і тарифної політики для досягнення державних цілей у сфері відновлюваної енергетики.

Стагнація та виклики для вітроенергетичного сектору

Станом на 30 червня 2025 року встановлена потужність офшорної вітроенергетики в Німеччині залишалася на рівні 9,2 ГВт, що відповідає показнику на кінець 2024 року.

  • 1,9 ГВт офшорної потужності наразі перебуває в стадії будівництва.
  • 3,6 ГВт — це потужності, за якими вже ухвалено інвестиційні рішення.
  • 17,5 ГВт — проєкти, що вже виграли аукціони, але ще не запущені в реалізацію.

Водночас галузеві асоціації підкреслюють, що для досягнення цільового показника у 70 ГВт до 2045 року, потрібно терміново оновити підходи до тендерів та забезпечити більш привабливі фінансові умови для інвесторів.

Системні проблеми і глобальний контекст

Серед викликів, які гальмують розвиток сектору, вказуються:

  • Недосконала цінова політика у процедурах державних закупівель.
  • Регуляторна невизначеність для нових проєктів.
  • Глобальні труднощі із ланцюгами постачання та зростанням вартості капіталу.

Офшорна вітроенергетика залишатиметься ключовим елементом енергетичного переходу в Німеччині, — йдеться у заяві Bundesverband WindEnergie (BWE).

Навіть попри рекордне введення в експлуатацію нових наземних вітроустановок за останні вісім років, країна все ще відстає від графіка досягнення законодавчо встановлених орієнтирів у межах EEG (Закону про відновлювані джерела енергії).

Ключові вимоги галузі

  • Продовження спрощення процедур погодження проєктів вітроелектростанцій.
  • Невідкладна модернізація електромереж для інтеграції зростаючих обсягів «зеленої» електроенергії.
  • Створення умов для довгострокової фінансової стабільності інвесторів.

Згідно з офіційними планами, Німеччина має встановлювати щонайменше 10 ГВт нових вітрових потужностей щороку, аби забезпечити до 2030 року 80% виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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