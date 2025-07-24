Німецька офшорна вітроенергетика потребує реформ для досягнення цілей енергопереходу

Темпи розвитку офшорної вітроенергетики у Німеччині в першій половині 2025 року фактично зупинилися. Представники галузі вимагають термінового перегляду умов тендерів і тарифної політики для досягнення державних цілей у сфері відновлюваної енергетики.

Стагнація та виклики для вітроенергетичного сектору

Станом на 30 червня 2025 року встановлена потужність офшорної вітроенергетики в Німеччині залишалася на рівні 9,2 ГВт, що відповідає показнику на кінець 2024 року.

1,9 ГВт офшорної потужності наразі перебуває в стадії будівництва.

офшорної потужності наразі перебуває в стадії будівництва. 3,6 ГВт — це потужності, за якими вже ухвалено інвестиційні рішення.

— це потужності, за якими вже ухвалено інвестиційні рішення. 17,5 ГВт — проєкти, що вже виграли аукціони, але ще не запущені в реалізацію.

Водночас галузеві асоціації підкреслюють, що для досягнення цільового показника у 70 ГВт до 2045 року, потрібно терміново оновити підходи до тендерів та забезпечити більш привабливі фінансові умови для інвесторів.

Системні проблеми і глобальний контекст

Серед викликів, які гальмують розвиток сектору, вказуються:

Недосконала цінова політика у процедурах державних закупівель.

у процедурах державних закупівель. Регуляторна невизначеність для нових проєктів.

для нових проєктів. Глобальні труднощі із ланцюгами постачання та зростанням вартості капіталу.

Офшорна вітроенергетика залишатиметься ключовим елементом енергетичного переходу в Німеччині, — йдеться у заяві Bundesverband WindEnergie (BWE).

Навіть попри рекордне введення в експлуатацію нових наземних вітроустановок за останні вісім років, країна все ще відстає від графіка досягнення законодавчо встановлених орієнтирів у межах EEG (Закону про відновлювані джерела енергії).

Ключові вимоги галузі

Продовження спрощення процедур погодження проєктів вітроелектростанцій.

вітроелектростанцій. Невідкладна модернізація електромереж для інтеграції зростаючих обсягів «зеленої» електроенергії.

для інтеграції зростаючих обсягів «зеленої» електроенергії. Створення умов для довгострокової фінансової стабільності інвесторів.

Згідно з офіційними планами, Німеччина має встановлювати щонайменше 10 ГВт нових вітрових потужностей щороку, аби забезпечити до 2030 року 80% виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com