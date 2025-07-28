Великі дата-центри США шукають альтернативу енергомережі

Підвищення попиту на обчислювальні потужності для штучного інтелекту стимулює розвиток позамережевих джерел енергії для дата-центрів, включно з генерацією на основі природного газу.
Нові енергетичні рішення для дата-центрів
- Стрімке зростання енергоспоживання: Сучасні дата-центри споживають від 100 до 2 000 МВт, що в десятки разів більше за типові офісні будівлі. Наприклад, у 2024 році дата-центри Google використали 30,8 млн МВт·год — у понад два рази більше, ніж у 2020 році.
- Переваги підключення до енергомережі: Масштабованість, менші витрати, доступ до «зелених» сертифікатів, вища надійність та менший ризик простоїв.
- Недоліки підключення до мережі: Бюрократичні затримки — підключення може тривати 5–10 років. У 2024 році аварія в Північній Вірджинії через грозу ледь не призвела до масштабного збою в живленні 60 дата-центрів.
Позамережева генерація: ризики та переваги
- Позамережева генерація (behind-the-fence): Використання природного газу, мікрогрід-систем або мобільних турбін для автономного живлення дата-центрів.
- Очікування на майбутнє: До 2030 року до 30% нових дата-центрів можуть перейти на автономні джерела енергії, що є зростанням у 15 разів порівняно з поточним рівнем (1–2%).
- Приклади реалізації: Установлення газових турбін у проєкті xAI Ілона Маска у Мемфісі дозволило запустити живлення за кілька місяців. Об’єкт також підключений до мережі на 150 МВт, а турбіни залишено як резерв.
Ключові позамережеві проєкти у США
- Stargate, Абілін, Техас: Спільний проєкт OpenAI, Oracle і SoftBank. Запланована газова станція на 360 МВт для основного й резервного живлення, з потенціалом розширення до 1,2 ГВт.
- Chevron, GE Vernova, Engine No. 1: Планують побудову 4 ГВт газогенерації на основі турбін GE Vernova потужністю до 430 МВт кожна.
- New Albany, Огайо: Два етапи будівництва об’єкта на 400 МВт (Socrates North/South), клієнт — компанія Meta. Запуск першого етапу очікується в III кварталі 2025 року.
- San Marcos, Техас: Energy Transfer може забезпечити 1,2 ГВт генерації за рахунок постачання 450 000 MMBtu/добу газу з газопроводу Oasis. Реалізація можлива до кінця 2026 року.
Баланс між вартістю, надійністю та швидкістю
- Підключення до енергомережі — найдешевше й найнадійніше рішення завдяки ефекту масштабу.
- Автономна генерація — дорожча, але дозволяє скоротити строки реалізації проєкту.
- Рішення щодо моделі енергопостачання залежить від пріоритетів: терміни виходу на ринок, технічна складність, можливість масштабування та готовність платити за незалежність.
Джерело: Terminal
За матеріалами: RBN Energy