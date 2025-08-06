Ціни на нафту зростають на тлі торговельного тиску США на Індію

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту зростають на тлі торговельного тиску США на Індію

Ринки нафти частково відновилися після падіння до п’ятимісячних мінімумів. Причиною стала ескалація торговельної напруги між США та Індією через енергетичні зв’язки Нью-Делі з москвою. Попри плани ОПЕК+ щодо збільшення видобутку, падіння запасів у США та геополітична напруга знову змістили баланс очікувань.

Ситуація на ринку нафти: вплив торговельного тиску, геополітики та балансу постачання

1. Цінова динаміка Brent і WTI

  • Brent виріс до $68.10 за барель, а WTI — до $65.59.
  • Це часткове відновлення після чотириденного падіння цін, спричиненого очікуваним надлишком пропозиції.
  • Зростання підтримане загрозами введення тарифів США проти Індії через імпорт нафти з росії.

2. Геополітична напруга США — Індія

  • Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нові тарифи протягом 24 годин, звинувативши Індію в фінансуванні війни в Україні через закупівлі російської нафти.
  • Індія імпортує близько 80% своєї нафти і відкинула критику США як «необґрунтовану».

  • «Ми захищатимемо наші економічні інтереси», — заявив представник Індії.

3. Потенційний дефіцит: що, якщо Індія й Китай скоротять імпорт з росії?

  • У разі обмеження імпорту з рф не лише Індією, але й Китаєм, це може суттєво скоротити глобальну пропозицію.
  • Це відбудеться на фоні планів ОПЕК+ збільшити видобуток на 547 тис. барелів на добу з вересня.
  • Таким чином, ринок може балансувати від одночасного скорочення поставок з рф та зростання пропозиції з боку ОПЕК+.

4. Дані про запаси та внутрішній попит у США

  • Згідно з API, запаси сирої нафти в США зменшились на 4.2 млн барелів — значно більше за очікувані 600 тис..
  • Цей неочікуваний рівень спаду запасів свідчить про стійкий внутрішній попит, який може підтримати ціни в середньостроковій перспективі.

5. Прогноз цін і фактори невизначеності

  • На думку аналітиків, якщо Індія не зменшить імпорт з рф, WTI залишиться в межах $60–$70 у серпні.
  • Прогнозований надлишок нафти на ринку до кінця 2025 року і впродовж 2026 року може посилити тиск на ціни.
  • Однак, якщо США виведуть із ринку значну частку російської нафти, ситуація може різко змінитися.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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