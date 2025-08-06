Індійська Nayara відновлює експорт попри санкції ЄС

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Індійська Nayara відновлює експорт попри санкції ЄС

Індійська компанія Nayara Energy, пов’язана з росією, відправила першу партію бензину після накладення на неї санкцій Євросоюзом 18 липня. Танкер Tempest Dream з 43 тис. тонн бензину вирушив до Оману, тоді як другий танкер Sard готується до експорту дизелю з порту Вадінар. Умови санкцій змусили компанію скоротити переробку нафти та звернутись до внутрішнього ринку Індії як альтернативного напрямку збуту.

Санкції проти Nayara: як Індія обходить обмеження ЄС

Операційна активність Nayara Energy після санкцій

  • 18 липня 2025 року ЄС запровадив санкції проти Nayara Energy — приватної нафтопереробної компанії, яку підтримує росія.
  • Попри це, 5 серпня танкер Tempest Dream, що перевозить приблизно 43 000 метричних тонн бензину (або 363 350 барелів), вирушив до порту Сохар, Оман.
  • Танкер перебуває також під санкціями Великої Британії з червня.

Розширення експорту дизелю

  • У порту Вадінар готується до завантаження ще один танкер — Sard, який має вивезти 43 000 тонн дизелю.
  • Цей танкер потрапив під санкції ЄС ще в травні.
  • Раніше Nayara вже використала танкер Leruo для транспортування 43 000 тонн дизелю до порту Мундра, Індія.

Вплив санкцій на діяльність нафтопереробного заводу

  • Через обмеження у фрахтуванні суден і збуті продукції Nayara була змушена скоротити обсяги переробки на своєму НПЗ потужністю 400 000 барелів на добу у Вадінарі.
  • Компанія звернулася до державних роздрібних продавців пального в Індії із пропозиціями щодо продажу своєї продукції всередині країни.
  • Nayara володіє мережею з 6 600 автозаправних станцій на території Індії.

Оцінка ситуації

  • Санкції ЄС та Великої Британії не зупинили Nayara від експорту, але змусили її адаптувати логістику та шукати внутрішні канали реалізації.
  • Масштаби танкерних партій (по 43 тис. тонн) свідчать про збереження потужностей для експортних операцій, попри складнощі.
  • Індія залишається ключовим майданчиком для обігу пального з рф, навіть після обмежень з боку ЄС.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2225)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: