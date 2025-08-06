Індійська Nayara відновлює експорт попри санкції ЄС

Індійська компанія Nayara Energy, пов’язана з росією, відправила першу партію бензину після накладення на неї санкцій Євросоюзом 18 липня. Танкер Tempest Dream з 43 тис. тонн бензину вирушив до Оману, тоді як другий танкер Sard готується до експорту дизелю з порту Вадінар. Умови санкцій змусили компанію скоротити переробку нафти та звернутись до внутрішнього ринку Індії як альтернативного напрямку збуту.
Санкції проти Nayara: як Індія обходить обмеження ЄС
Операційна активність Nayara Energy після санкцій
- 18 липня 2025 року ЄС запровадив санкції проти Nayara Energy — приватної нафтопереробної компанії, яку підтримує росія.
- Попри це, 5 серпня танкер Tempest Dream, що перевозить приблизно 43 000 метричних тонн бензину (або 363 350 барелів), вирушив до порту Сохар, Оман.
- Танкер перебуває також під санкціями Великої Британії з червня.
Розширення експорту дизелю
- У порту Вадінар готується до завантаження ще один танкер — Sard, який має вивезти 43 000 тонн дизелю.
- Цей танкер потрапив під санкції ЄС ще в травні.
- Раніше Nayara вже використала танкер Leruo для транспортування 43 000 тонн дизелю до порту Мундра, Індія.
Вплив санкцій на діяльність нафтопереробного заводу
- Через обмеження у фрахтуванні суден і збуті продукції Nayara була змушена скоротити обсяги переробки на своєму НПЗ потужністю 400 000 барелів на добу у Вадінарі.
- Компанія звернулася до державних роздрібних продавців пального в Індії із пропозиціями щодо продажу своєї продукції всередині країни.
- Nayara володіє мережею з 6 600 автозаправних станцій на території Індії.
Оцінка ситуації
- Санкції ЄС та Великої Британії не зупинили Nayara від експорту, але змусили її адаптувати логістику та шукати внутрішні канали реалізації.
- Масштаби танкерних партій (по 43 тис. тонн) свідчать про збереження потужностей для експортних операцій, попри складнощі.
- Індія залишається ключовим майданчиком для обігу пального з рф, навіть після обмежень з боку ЄС.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters