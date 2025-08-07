Чому ринок нафти залишається напруженим попри зростання видобутку OPEC+

Чому ринок нафти залишається напруженим попри зростання видобутку OPEC+

Світовий ринок нафти залишається напруженим, навіть попри оголошене зростання видобутку країнами OPEC+. Фактичні обсяги постачання значно нижчі за цільові, що підтримує високі ціни на нафту.

Огляд ринку OPEC+: обмежені можливості зростання

  • OPEC+ оголосила про збільшення видобутку на 2,5 млн барелів на добу у вересні порівняно з березнем, однак реальне зростання виглядає сумнівним.
  • Серед причин – обмежена технічна здатність деяких країн (наприклад, Казахстан), а також санкційні обмеження через перевищення квот у минулому (Ірак, частково росія).
  • Ціни на нафту Brent зросли з 58 $/барель у квітні до 68 $/барель у серпні 2025 року, попри заяви про збільшення постачання.

Ціноутворення: зростання попиту та ринкова напруга

  • На ринку спостерігається backwardation – ситуація, коли ціни на нафту з постачанням «на зараз» вищі, ніж на майбутні контракти. У серпні премія першого місяця Brent становила 2,74 $.
  • Сезонний попит у країнах Перської затоки та активізація нафтопереробки поглинають додаткові обсяги, утримуючи ринок у напрузі.
  • Китай нарощує запаси – у II кварталі 2025 року обсяг резервів збільшився на 82 млн барелів, або 900 тис. барелів на добу.

Дефіцит у країнах ОЕСР і низькі запаси

  • Запаси нафти в країнах ОЕСР залишаються низькими вже три роки.
  • У травні запаси в Європі були на 9% нижчими за середній рівень за останні п’ять років – 394 млн барелів.
  • У США у червні запаси також були нижчими за середній п’ятирічний рівень – 419 млн барелів.

Наслідки дій «OPEC+ вісімки»

  • У період квітень-червень група з восьми країн OPEC+ (Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир) планувала наростити видобуток на 960 тис. барелів/день, але реальне зростання склало лише 540 тис. барелів/день.
  • Саудівська Аравія забезпечила понад 70% цього приросту – її експорт виріс на 631 тис. барелів/день.
  • Інші країни, зокрема росія, Ірак, Казахстан, Кувейт та Оман, скоротили експорт або не змогли його наростити.

Очікування на вересень: знову завищені цілі

  • На вересень OPEC+ знову погодила збільшення квот до 32,36 млн барелів/день, проти 30,80 млн барелів/день у березні.
  • Однак, як зазначив аналітик UBS Джованні Стауново, фактичне збільшення знову може бути меншим за заявлене.
  • Діючі обмеження на перевищення квот залишатимуться чинними до червня 2026 року і становлять 200–500 тис. барелів/день.

«Ринок демонструє, що залишився напруженим. Оголошення OPEC повинні перетворюватися на реальні обсяги експорту – тоді ринок почне коригуватися», – ветеран ринку сирої нафти.

Джерело: Terminal

За матеріалами: thedailystar.net (адаптовано)

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

