Чому ринок нафти залишається напруженим попри зростання видобутку OPEC+

Світовий ринок нафти залишається напруженим, навіть попри оголошене зростання видобутку країнами OPEC+. Фактичні обсяги постачання значно нижчі за цільові, що підтримує високі ціни на нафту.
Огляд ринку OPEC+: обмежені можливості зростання
- OPEC+ оголосила про збільшення видобутку на 2,5 млн барелів на добу у вересні порівняно з березнем, однак реальне зростання виглядає сумнівним.
- Серед причин – обмежена технічна здатність деяких країн (наприклад, Казахстан), а також санкційні обмеження через перевищення квот у минулому (Ірак, частково росія).
- Ціни на нафту Brent зросли з 58 $/барель у квітні до 68 $/барель у серпні 2025 року, попри заяви про збільшення постачання.
Ціноутворення: зростання попиту та ринкова напруга
- На ринку спостерігається backwardation – ситуація, коли ціни на нафту з постачанням «на зараз» вищі, ніж на майбутні контракти. У серпні премія першого місяця Brent становила 2,74 $.
- Сезонний попит у країнах Перської затоки та активізація нафтопереробки поглинають додаткові обсяги, утримуючи ринок у напрузі.
- Китай нарощує запаси – у II кварталі 2025 року обсяг резервів збільшився на 82 млн барелів, або 900 тис. барелів на добу.
Дефіцит у країнах ОЕСР і низькі запаси
- Запаси нафти в країнах ОЕСР залишаються низькими вже три роки.
- У травні запаси в Європі були на 9% нижчими за середній рівень за останні п’ять років – 394 млн барелів.
- У США у червні запаси також були нижчими за середній п’ятирічний рівень – 419 млн барелів.
Наслідки дій «OPEC+ вісімки»
- У період квітень-червень група з восьми країн OPEC+ (Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир) планувала наростити видобуток на 960 тис. барелів/день, але реальне зростання склало лише 540 тис. барелів/день.
- Саудівська Аравія забезпечила понад 70% цього приросту – її експорт виріс на 631 тис. барелів/день.
- Інші країни, зокрема росія, Ірак, Казахстан, Кувейт та Оман, скоротили експорт або не змогли його наростити.
Очікування на вересень: знову завищені цілі
- На вересень OPEC+ знову погодила збільшення квот до 32,36 млн барелів/день, проти 30,80 млн барелів/день у березні.
- Однак, як зазначив аналітик UBS Джованні Стауново, фактичне збільшення знову може бути меншим за заявлене.
- Діючі обмеження на перевищення квот залишатимуться чинними до червня 2026 року і становлять 200–500 тис. барелів/день.
«Ринок демонструє, що залишився напруженим. Оголошення OPEC повинні перетворюватися на реальні обсяги експорту – тоді ринок почне коригуватися», – ветеран ринку сирої нафти.
Джерело: Terminal
За матеріалами: thedailystar.net (адаптовано)