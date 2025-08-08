Каліфорнія рятує нафтопереробний завод Valero Benicia попри «зелену» політику

Каліфорнія рятує нафтопереробний завод Valero Benicia попри «зелену» політику

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, відомий своєю політикою заборони бензинових та дизельних авто, несподівано втрутився, щоб запобігти закриттю нафтопереробного заводу Valero Benicia. Адміністрація штату шукає покупця для підприємства, розуміючи критичне зменшення переробних потужностей у штаті, де транспортна залежність від пального залишається надзвичайно високою.

Чому губернатор змінив погляди?

Енергетичний парадокс Каліфорнії

  • Тривала політика «декарбонізації» створила сигнал для нафтових компаній, що інвестиції у штат — марна трата коштів акціонерів.
  • Зменшення кількості діючих НПЗ загрожує стабільності постачання пального, особливо для приватного та комерційного транспорту.
  • Ньюсом визнав ризики та змінив риторику, щоб не допустити втрати ще одного заводу.

Обмеження та відступи від планів

  • Відкладено заборону на дизельні вантажівки та локомотиви, що свідчить про визнання інфраструктурних обмежень.
  • Перехід на електромобілі передбачає наявність достатньої генерації, накопичувачів енергії та надійної мережі, але нині цих ресурсів бракує.

Вартість енергії для каліфорнійців

  • Через унікальні паливні суміші та високі податки мешканці платять щонайменше на $1/галон більше за бензин, ніж середній показник у США.
  • За рік для водія з пробігом 15 000 миль (≈ 24000 км) це означає додаткові витрати близько $200–250.
  • Тарифи на електроенергію — одні з найвищих у країні, що частково пов’язано з пріоритетом відновлюваної енергетики навіть за рахунок надійності.

Суперечливі досягнення «зеленого» курсу

  • У 2023 році 67% електроенергії у штаті вироблено з відновлюваних джерел, що активно висвітлюється у ЗМІ.
  • Втім, критики наголошують: надмірна ставка на «зелену» енергію без резервних потужностей може створити ризики відключень у пікові періоди.

Попередження про відключення електроенергії

  • PG&E попередила клієнтів про можливі планові відключення світла.
  • Компанія повідомила про багатомільярдні інвестиції у підземні високовольтні лінії та інші заходи підвищення надійності.
  • Витрати на ці роботи перекладаються на споживачів: рахунки багатьох домогосподарств уже у третьому тарифному рівні.

«Надійне та доступне енергопостачання має бути головною метою, а не символічною боротьбою з кліматичними «вітряками», коли дії окремого штату не здатні вплинути на глобальний клімат». — Тим Гант

Висновки

  • Каліфорнія зіткнулася з енергетичним парадоксом: курс на декарбонізацію суперечить нагальній потребі зберегти діючі нафтопереробні потужності.
  • Закриття Valero Benicia загрожує подальшим стрибком цін і зниженням енергетичної безпеки штату.
  • Влада змушена балансувати між кліматичними цілями та реальними потребами економіки й транспорту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: pleasantonweekly.com

