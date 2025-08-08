Світовий ринок нафти залишається напруженим попри збільшення видобутку ОПЕК+

ОПЕК+ оголосила про найбільше за три роки збільшення видобутку — на 2,5 млн барелів на добу (б/д) з березня по вересень 2025 року, але реалізовано лише близько 540 тис. б/д. Інфраструктурні обмеження, компенсуючі скорочення та потужні літні хвилі попиту швидко поглинули додаткові обсяги. Дефіцит пропозиції підтримує ціни, а ринок залишається у стані беквардації (коли ближчі ф’ючерсні контракти дорожчі за віддалені) — перший контракт Brent у серпні коштував на $2,74 дорожче за шестимісячний.
Структурні причини напруженості на ринку
- Оголошене збільшення видобутку — 2,5 млн б/д, але фактично реалізовано лише 540 тис. б/д.
- Причини: інфраструктурні обмеження, компенсуючі скорочення Іраку та росії, виробничий максимум у Казахстані.
- Понад 70% приросту забезпечила Саудівська Аравія, піднявши експорт на 631 тис. б/д у березні–червні, але значну частину обсягу відправлено у запаси.
Попит поглинає додаткові обсяги
- Сплеск літнього енергоспоживання на Близькому Сході збільшив внутрішній попит.
- Китай у II кварталі поповнив стратегічні запаси на 82 млн барелів (майже 900 тис. б/д), водночас збільшуючи споживання.
- Зростання переробки на НПЗ і регіональних енергетичних потреб утримує ринок у стані дефіциту та беквардації.
Низькі запаси підтримують ціни
- Запаси нафти в країнах OECD залишаються на низькому рівні.
- США: у червні комерційні запаси становили 419 млн барелів — нижче середнього за 5 років.
- Європа: у травні запаси були на 9% нижчими за середній рівень, становивши 394 млн барелів.
Експортні дані: реальний вимір
- За даними Vortexa, у березні–червні експорт ОПЕК+ зріс лише на 460 тис. б/д, тоді як світовий попит додав близько 1 млн б/д.
- Саудівська Аравія — єдине джерело чистого приросту експорту; Ірак, росія, Кувейт, Казахстан та Оман скоротили постачання.
Вісімка ОПЕК+ та перспективи
- Квоти зараз коригують вісім країн: Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир.
- План: підняти видобуток до 32,36 млн б/д до вересня, але структурні обмеження унеможливлюють повну реалізацію.
- Частина країн домагається вищих квот для гнучкості у майбутніх переговорах, а не для негайного нарощування.
Висновки
- Збільшення видобутку на папері не компенсує дефіциту постачання на ринку.
- Літній попит, стратегічне накопичення запасів і обмежені експортні потужності зберігають напружений баланс.
- За відсутності значного зростання експорту ціни залишатимуться підтриманими.
Джерело: Terminal
За матеріалами: fastbull.com (адаптовано)